فيضانات وسيول| سحابة "سوبر سيل" الخارقة على الحدود الغربية.. هل تصل مصر؟

سيطرت التغيرات المناخية على جميع دول العالم، ومن بينها مصر، وتزداد قوتها عاما بعد آخر، حيث تعرضت أحياء ليبية للغرق وصلت إلى حد السيول، بعد تشكل سحب السوبر سيل المعروفة إعلاميا بالسحابة الخارقة، نظرا لما تُسببه من سيول وفيضانات.

تحذير من السحابة الخارقة

حذر خبراء الأرصاد الجوية، من سحابة السوبر سيل أو السحابة الخارقة (super cell)، التي تعد إحدى الظواهر الجوية الشديدة التي تحدث حول العالم.

ويتكون هذا النوع من السحب عادةً في ظروف خاصة جدا، فهي تحتاج رطوبة كبيرة في طبقات الجو العليا ونوعين من تيارات الهواء، «هواء بارد» «وهواء دافئ رطب» وتتكون تلك السُحب في مناطق فوق المدارية لزيادة فرص تقابل هذه الأنواع من الرياح، التي ينتج عنها تكون هذا النوع من الخلايا السحابية.

أمطار غزيرة وصواعق رعدية

وأشار خبراء الأرصاد الجوية، الى أن هذه السحابة يصاحبها وابل كثيف من حبات البَرَد العملاقة للغاية، حيث يصل قطر بعضها إلى 7 سنتيمترات أي بحجم حبات البرتقال، وتترافق أيضًا بسقوط الأمطار الغزيرة والصواعق الرعدية، وتقطع تلك السحب مساحات كبيرة جدا بحسب طول عمر المنخفض البارد وحجم جبهته الباردة.

صواعق رعدية

أمطار

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من سحابة السوبر سيل الخارقة، لأنها عادةً ماتترك خلفها اضراراً جسيمة، فنتيجة الظواهر الجوية الشديدة المصاحبة لهذا النوع من السُحب والمتمثله بأمطار شديدة وعواصف رعدية قوية وزخات كثيفة من البَرَد، فانها تؤدي إلى تشكل السيول والفيضانات.

هل تصل تلك السحابة الخارقة إلى مصر؟

أوضح خبراء الأرصاد الجوية أنه من أكثر دول العالم نشاطاً في تشكل السحابة الخارقة سوبر سيل هي الأرجنتين وجنوب البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.

السحابة الخارقة

وتشكل هذا النوع من السُحب مرات عديدة في الوطن العربي، مثلما حدث في السعودية، وفي دول المغرب العربي، ومؤخراً في فلسطين، وليبيا، وربما تزحف إلى مصر.

رياح وفرص سقوط أمطار فى مصر

كشفت خرائط الطقس عن نشاط الرياح على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك كما يصل ارتفاع الموج إلى (2.5-3.5) متر.

رياح

وحذرت الأرصاد الجوية من استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة قائمة على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب- شلاتين- أبوسمبل).

اضطراب الملاحة

ومن المتوقع نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس حار رطب اليوم على القاهرة

تشهد البلاد أجواء حارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلة الحرارة رطبة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أجواء حارة

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 34 درجة مئوية خلال ساعات النهار، فيما تسجل المحافظات الساحلية 31 درجة، وتسجل محافظات جنوب الصعيد 44 درجة مئوية نهارا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- القاهرة والوجه البحري 34- 25

- السواحل الشمالية 31- 24

- جنوب سيناء 39- 30

- شمال الصعيد 35- 26

- جنوب الصعيد 44-28