أنجب الطفل التاسع| من هي زوجة رضا البحراوي؟ .. صور

يصفه البعض بفنان كل الطبقات، إذ باتت أغاني رضا البحراوي، تدوي في الحفلات والأفراح خلال الفترات الماضية، ورغم النجاح الكبير الذي حققه في فترة قصيرة، إلا أن رحلته صاحبتها كواليس أليمة ومليئة بالتحديات والمشكلات، إلا أن النقطة المضيئة بالنسبة له تتمثل في انجابه 9 أبناء من زيجتين.

البحراوي يرزق بمولوده التاسع

حالة من السعادة العارمة انتابت أسرة الفنان رضا البحراوي، بعدما رُزق بمولوده التاسع الذي أسماه «ريان»، وفق ما أعلن زوج شقيقته طارق عبدالستار عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

رضا البحراوي

وكتب طارق عبد الستار، زوج شقيقة رضا البحراوي، عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، منشورًا قال خلاله: «ريان رضا البحراوي، نورت الدنيا يا حبيب أبوك، يتربى في عزك يا رضا وتعيش وتفرح بيه وبإخواته».

سبب رغبة رضا البحراوي في كثرة الأطفال

خلال لقاء سابق له مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، أعلن المطرب الشعبي رضا البحراوي، عن إنجابه 8 أبناء من زوجتيه، كاشفًا عن حبه لكثرة الأطفال قائلًا: «بحب العزوة والأطفال».

صاحبة السعادة

وأضاف البحراوي، أن علاقته بأسرته وحبه الكبير لوالديه اللذان دعماه في أول خطوات مشواره الفني، سبب كل نجاح وصل اليه، قائلًا: «كنت زمان بقول نفسي أوصل وأبقى زي رمضان البرنس، وفعلًا اتعملي الشريط ونزل، وبعد أسبوع جالي حد من إسماعيلية وخبط على الشباك، وأمي قالتله أنت عايز رضا ليه؟ وهي متعرفش إني بغني، والراجل سابلها بطاقته، وقالها هارجعهولك تاني، وأول أجر أخدته كان 300 جنيه»، متابعا: «لما وصلت اتفاجئت بأن الناس شايلاني، وقتها أبويا بكى من حب الناس ليا».

من هي زوجة رضا البحراوي؟

يُعرف الفنان رضا البحراوي، بتواضعه وتحفظه، غالباً ما يبعد عائلته وزوجاته وأولاده عن الأضواء التلفزيونية، لكن في إحدى المقابلات، فاجأ الجميع بكشف مفاجأة صادمة، حيث كشف أنه متزوج من امرأتين وأب لثمانية أطفال.

والدة البحراوي

مالك البحراوي

ويتمتع البحراوي بحب كبير للأسرة والصغار، ويشعر بسعادة غامرة بوجودهم حوله، وبسبب تلك التصريحات، أصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بلا انقطاع بعد هذا الاعتراف المفاجئ، دون أن ينجح أحد في الكشف عن اسم إحدى زوجتيه، ليصبح الوحيد المعروف من أسرته ابنه مالك البحراوي، وصورتين لوالدته وأخرى لوالدته واشقائه.

البحراوي وموكا

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إحدى الصور للبحراوي مع إحدى الفتيات، زعموا أنها لزوجته، ليتضح أنها التيك توكر “موكا”.