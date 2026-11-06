أحمد الغندور حكما لمباراة بيراميدز والداخلية بكأس مصر.. غدا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة بيراميدز والداخلية، المقرر إقامتها غدًا السبت 7 نوفمبر 2026، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويستضيف استاد بتروسبورت المواجهة التي تجمع الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساءً، في لقاء يسعى خلاله كل طرف إلى تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

أحمد الغندور حكمًا لمباراة بيراميدز والداخلية

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية مهمة إدارة المباراة إلى الحكم أحمد الغندور، ويعاونه عمر فتحي حكمًا مساعدًا أول، وعلاء عبد الباسط حكمًا مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى السيد عبيد مهمة الحكم الرابع.

وجاء طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء على النحو التالي:

حكم الساحة: أحمد الغندور.

الحكم المساعد الأول: عمر فتحي.

الحكم المساعد الثاني: علاء عبد الباسط.

الحكم الرابع: السيد عبيد.

موعد مباراة بيراميدز والداخلية في كأس مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز والداخلية يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتقام المباراة بنظام خروج المغلوب، حيث يتأهل الفريق الفائز إلى دور الـ16، بينما يودع الفريق الخاسر منافسات البطولة، في إطار المنافسة على مواصلة المشوار نحو اللقب.