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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ده عري وليس رقصا وربنا قال احتشموا| لماذا هاجمت نجوى فؤاد الراقصات الروسيات في مصر ؟

صدى البلد

مجرد ظهورها يعني أن لديها ما يجعلها تتصدر الترند بسرعة.. وهو ما حدث مع الراقصة المعتزلة نجوى فؤاد ، التي أثارت حالة من الجدل الشديد، بسبب تصريحاتها المثيرة وانتقادها للراقصات الروسيات ، واصفة ما يقدمونه بالرخص .

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كله عريان وملط

شنت الراقصة المعتزلة نجوى فؤاد، هجوما على الراقصات الروسيات الموجودات بمصر، وقالت إن ما يقدمونه ليس رقصا وإنما "عري" فقط، معتبرة أنه لم يعد هناك رقص شرقي في مصر.

نجوى فؤاد 

ووجهت الفنانة نجوى فؤاد في تصريحات تلفزيونية، رسالة للراقصات الروسيات بضرورة الاحتشام، قائلة: "الرقاصة لو محتشمتش تبقى رخيصة"، وتعجبت من السماح لهذا الكم من العري في الظهور، واصفة الراقصات الروسيات بقولها "كله عريان وملط".

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أين الرقابة؟.. عيب احتشموا

شددت الراقصة نجوى فؤاد ، على ضرورة وجود رقابة على الراقصات الروسيات، خاصة أننا كشعب مصري لدينا دين وعادات وتقاليد، مضيفة: "ربنا قال احتشموا ، عيب".

راقصة روسية

وابدت الراقصة أسفها على ما تشاهده، مشيرة الى أن ما تشاهده ليس رقصا، وإنما مجموعة من الراقصات الروسيات يؤدون رقصاً تدريبياً، وأن ما يقدمونه لا يوجد به أي الروح أو أصول شرقية، وهو مجرد "عري زيادة عن اللزوم".

وتطرقت نجوى فؤاد للحديث عن الساحل الشمالي، وقالت إن بعض الأماكن في منطقة الساحل الشمالي أصبحت تشبه الكباريهات من الدرجة الثالثة، مشيرة إلى أنها تقضي فترة الصيف في منزلها.

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اعتزلت الرقص مش التمثيل 

أوضحت الفنانة نجوى فؤاد، أنها لم تعتزل التمثيل، لكنها اعتزلت الرقص لأنه لا يجوز أن ترقص في العمل وهي بهذا الشكل، وقالت إنها بلغت من العمر 84 عاما، وأنها ضد أن ترقص أي راقصة في هذا العمر ، ولكنها لا تستطيع أن تفرض رأيها على أحد.

أما عن أسباب ابتعادها عن التمثيل، فقالت إن حالتها الصحية هي التي منعتها من العمل، فهي لا تزال في مرحلة التعافي من الانزلاق الغضروفي الذي تعرضت له منذ فترة، وأثر على نشاطها وحركتها الطبيعية ، وأنها حتى الآن لا تستطيع المشاركة في أي عمل فني، رغم ما يُعرض عليها، وطالبت نجوى فؤاد من الجمهور الدعاء لها.

 

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