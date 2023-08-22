مفيش احتشام.. نجوى فؤاد: بعض الأماكن في الساحل أصبحت كباريهات درجة ثالثة

علقت الفنانة والراقصة نجوى فؤاد، على انتشار ظاهرة الراقصات الأجانب في مصر وخاصة في حفلات الساحل الشمالي.

وقالت نجوى فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" اعتزلت الرقص الشرقي منذ 16 سنة ".

وأضافت نجوى فؤاد:" بعض الأماكن في الساحل الشمالي أصبحت مثل الكباريهات الدرجة الثالثة والراقصات الأجانب بوظوا كل حاجة ومفيش احتشام".

وتابعت نجوى فؤاد: "الراقصات الأجانب لا يعلمون التقاليد والعادات التي تتبعها الراقصات المصرية".

وأكملت نجوى فؤاد: "الراقصات الأجانب لا يحتشموا ويرتدوا بدل رقص شفافة "، مضيفة: "لا يوجد رقص شرقي في مصر انقرض خلاص".