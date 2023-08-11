بعد فيديو الرقص.. 10 صور أثارت ضجة لنوال الزغبي| شاهد

نشرت الفنانة نوال الزغبي، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام خلال رقصها في حفل بالساحل الشمالي.

وتألقت نوال الزغبي، مرتديه فستان أنيق ومميز بألوان صيفية ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

وتفضل نوال الزغبي، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين التي تكشف تتناسب معها وتبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية، تميل نوال الزغبي، إلى اختيار الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

وتفضل نوال الزغبي، الوان الشعر البنية الفاتحة والشقراء التي تتناسب مع لون بشرتها .

وإليكم صور نوال الزغبي

https://www.instagram.com/reel/Cvp6FeBMb_l/?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ==