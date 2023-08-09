الأحمر الجريء.. منة فضالي تجذب الأنظار بظهورها من جديد| شاهد

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيه خلال قضاء عطلتها.

وتألقت منة فضالي مرتدية فستانا قصيرا باللون الأحمر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت منة فضالي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت منة فضالي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور منة فضالي

https://www.instagram.com/reel/CvuRGdRoAMi/?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ==