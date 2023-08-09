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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لوك مختلف.. داليا مصطفى تكشف رشاقتها بهذه الإطلالة|شاهد

داليا مصطفى
داليا مصطفى

شاركت الفنانة داليا مصطفى، متابعيها بصورة جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وتألقت داليا مصطفى، مرتديه بنطال أنيق وواسع باللون البيج ونسقت معه توب بسيط باللون الزيتي ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت داليا مصطفى، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت داليا مصطفى، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور داليا مصطفى 

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