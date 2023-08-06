عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد صورة المايوه.. 5 إطلالات أثارت ضجة لـ منة فضالي |شاهد

منة فضالي
منة فضالي

تحرص الفنانة منة فضالي، على مشاركة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

txt

بعد إطلالتها الأخيرة.. 10 صور آثارت ضجة ل نسرين طافش

txt

بعد ظهورها اللافت.. 10 صور أثارت ضجة للفنانة إلهام شاهين

وتألقت منة فضالي، خلال رحلتها الأخيرة في تركيا على البحر بارتداء مايوه ملون ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية، تفضل منة فضالي، الظهور بملامحها البسيطة دون مكياج لافت ، واختيار الألوان المميزة لأحمر الشفاه لتتناسب مع ظهورها. 

كما اختارت منة فضالي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها. 

وتحرص منة فضالي، على ارتداء الملابس الأنيقة والفساتين المميزة التي تكشف جمالها  

وإليكم صور منة فضالي:

منت منة فضالي صور منة فضالي إطلالات منة فضالى اخبار منة فضالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض رخص أخيرا.. تراجع ملحوظ في الأسعار والكرتونة تنخفض إلى مستويات قياسية

قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

«الساعات القادمة نار من جديد احذروا»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

ذروة الارتفاع في درجات الحرارة .. بيان مهم من الأرصاد

الجرام يودع الـ2000 جنيه أخيرا| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الأن

النيابة العامة: 21 مكتبًا أكلتها النيران في حريق وزارة الأوقاف

مجدي عبد الغني يكشف أسباب رحيل سيد عبد الحفيظ

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. بسبب بوسة لـ عمرو دياب.. صور داليدا خليل حديث السوشيال ميديا..مشروب رخيص يحمي من السكري ويحسّن المصابين به

أعراض غريبة.. كل ما تريد معرفته حول ضغط الدم الرئوي

بعد صورة البحر الجريئة.. 5 فساتين آثاروا الجدل لـ ياسمين الخطيب

بعد إطلالتها الأخيرة.. 10 صور آثارت ضجة ل نسرين طافش

هتوفر كتير.. طريقة تحضير الطحينة بالخطوات

لن تتوقع.. تورم الأطراف يشير لمرض خطير

لن تتوقع.. ضعف السمع يصيبك بمرض أخر خطير

كنز فيتامينات.. تناول هذا النوع من الخضراوات يحميك من أمراض القلب

ترشيحاتنا

إصابات وانهيار عشرات المنازل.. مشاهد مروعة من زلزال الصين

متى يتم توقيع جزاء على الموظف تأديبيا؟ قانون الخدمة المدنية يجيب

إيرادات الأفلام.. محمد هنيدى ينتصر على رمضان وكريم عبد العزيز

بعد رفع المركزي 1%.. البنوك تحدد سعر الفائدة على الشهادات وحساب التوفير والقروض

أصدقاء الخير وسند مصر وقت الشدائد.. الرئيس السيسي يستقبل عاهل البحرين بالعلمين

هيئة الدواء: 80٪ من حالات التهاب الحلق تنتج عن فيروس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورة المايوه.. 5 إطلالات أثارت ضجة لـ منة فضالي |شاهد

سعر خرافي ... إليسا بجامبسوت تشعل مهرجان العلمين|شاهد

سبب غريب.. لماذا تخشى اليونان من السياحة المفرطة للمواقع الثقافية والتاريخية؟

علامات في الوجه تكشف سرطان الرئة .. انتبه لها

فيديو

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ