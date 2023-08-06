بعد صورة المايوه.. 5 إطلالات أثارت ضجة لـ منة فضالي |شاهد

تحرص الفنانة منة فضالي، على مشاركة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت منة فضالي، خلال رحلتها الأخيرة في تركيا على البحر بارتداء مايوه ملون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تفضل منة فضالي، الظهور بملامحها البسيطة دون مكياج لافت ، واختيار الألوان المميزة لأحمر الشفاه لتتناسب مع ظهورها.

كما اختارت منة فضالي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها.

وتحرص منة فضالي، على ارتداء الملابس الأنيقة والفساتين المميزة التي تكشف جمالها

وإليكم صور منة فضالي: