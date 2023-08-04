بعد إطلالتها الأخيرة.. 10 صور آثارت ضجة ل نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة حديثة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بملابس تايجر تخطف الأنظار وتكشف جمالها.

ولاقت صورة نسرين طافش، إعجاب العديد من الأشخاص ، حيث تحرص على التنوع في اختيار ملابسها بشكل دائم .

ومن الناحية الجمالية، تفضل نسرين طافش، اختيار الألوان الناعمة والبنية كأيشادو للعيون لتبرز جمالها، كما تختار أحمر الشفاه باللون البيج الذي يبرز جمال انوثتها.

وتختار نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور نسرين طافش