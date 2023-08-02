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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ظهورها في باريس.. صور أثارت جدلا لـ رضوى الشربيني مع بناتها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صور جديدة لها رفقة بناتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام خلال قضاء عطلتها من باريس .

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وتحرص رضوى الشربيني، على متابعة جمهورها بشكل دائم بأحدث الصور والفيديوهات التي تكشف عن جمالها ورشاقتها. 

وتفضل رضوى الشربيني، اختيار الألوان الزاهية التي تتناسب مع لون بشرتها والملابس المختلفة التي تكشف رشاقتها واناقتها.

كما تميل رضوى الشربيني، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

ومن الناحية الجمالية تفضل رضوى الشربيني، الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

وإليكم صور رضوى الشربيني 

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