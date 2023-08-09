لوك جريء.. شاهد رانيا منصور تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة رانيا منصور، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت رانيا منصور ، مرتدية بنطال باللون الأسود مع توب ذا تصميم مختلف باللون الأسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا منصور، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الغامق الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت رانيا منصور، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة مبللة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور رانيا منصور..