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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تدربت على الرقص مع روسيين.. عايدة رياض: محرم فؤاد منعني من الفن 10 سنوات|فيديو

الفنانة عايدة رياض
الفنانة عايدة رياض

قالت الفنانة عايدة رياض، إنها كانت تتدرب على الرقص الشرقي مع خبراء روسيين للتدريب على الإطلالة والإحساس بالإيقاع والموسيقى وأشياء من هذا القبيل، موضحة أن الفنان محرم فؤاد لم يساعدها في مسيرتها الفنية على الإطلاق، موضحة أن محرم فؤاد منعها لمدة 10 سنوات من الفن خلال فترة زواجهما. 

عايدة رياض تتحدث عن زواجها من الفنان محرم فؤاد 

وأضافت "رياض"، خلال لقاء خاص مع برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار، من تقديم كلا من سهير جودة، ومفيدة شيحة، أن الفنان محرم فؤاد رفض مشاركتها في فيلم     "الغول" مع الفنان عادل إمام، والذي طلب مشاركتها في الفيلم، وتم إرسال "الاسكربت" على المنزل، وهي كانت متألقة في تلك الفترة وقد حصلت على جائزة عن "أهل القمة"، ألا أن زوجها محرم فؤاد رفض في هذه الفترة، "مشى الراجل اللي جاي بالاسكربت من على الباب من غير ما أقعد معاه حتى". 

وتابعت عايدة رياض، أن نجاحها في الفن جعلها تفكر بشكل قوي حول إمكانية العودة للفن من عدمها بسبب رغبته في أن تعتزل الفن، إلا أنها كانت ترغب في الاستمرار في الفن، موضحة أن مسلسل "المال والبنون" كان الناهية بالنسبة لعلاقتها مع الفنان محرم فؤاد. 

وأردفت: "كنت مبسوطة معاه في جوازي في أول سنتين، وبعد كده مكنتش مبسوطة، كنت قاعدة في البيت لظروف نفسية، أنا كنت بحب الحياة، ولكن منعي من الفن كان صعب عليا جدا، لولا أن هو كان متدايق جدا من التمثيل مكنتش هنفصل عنه". 

وعن التضحيات التي قدمتها في فترة زواجها من الفنان محرم فؤاد عقبت عايدة رياض قائلة: "محدش بياخد غير اللي ربنا كاتبه، وده شيء لازم نؤمن بي، حتى لو مكنتش اتجوزت محرم فؤاد، جائز كنت مشتغلتش أو نجحت". 

عايدة رياض الرقص الشرقي محرم فؤاد سهير جودة مفيدة شيحة قناة النهار برنامج الستات

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