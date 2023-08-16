أحد أساطير الزمالك تزوج أختها.. عايدة رياض تكشف مفاجأة للجماهير

كشفت الفنانة عايدة رياض، مفاجأة مدوية إذ أنها كانت قريبة من أحد أساطير نادي الزمالك، إذ كان أحد نجوم الفارس الأبيض هو زوج شقيقتها، في واحدة من المفاجآت التي كشفتها على الهواء.

عايدة رياض تفجر مفاجأة: أسطورة الزمالك تزوج أختي في عمر الـ 18

وأضافت "رياض"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية مفيدة شيحة، وسهير جودة، في برنامج "الستات" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المعلم حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لصفوف منتخب مصر، كان زوج أختها، وتعرفوا على بعض داخل نادي الزمالك، إذ أنها كانت تتواجد في تدريبات الزمالك هي وشقيقتها بشكل مكثف، حتى تعرف عليها حسن شحاتة، وتزوج من أختها، لافتة إلى أن شقيقتها هدى تزوجت من حسن شحاتة في سن الـ 18 عام.

وتابعت عايدة رياض أن حسن شحاتة، كان إنسان جميل جدا، وربنا أعطاه على قدر جهده في سنواته الأخيرة، إذ أن حسن شحاته هو بصمة لن يُنسى لدى المصريين بعد ما قدمه مع منتخب مصر، "حسن شحاتة إنسان كريم جدا، وإنسان بجد مش متصنع، ومربي أولاده بشكل كويس جدا وعلى العادات والتقاليد القديمة".

وأردفت عايدة رياض أن انتمائها لصفوف نادي الزمالك لم يتعلق بحسن شحاتة فقط لا غير، وإنما هي كانت من عائلة زملكاوية متعصبة، إذ أن عائلتها بالكامل تشجع الزمالك، وكان شقيقها يتنقل مع الفريق لحضور المباريات في الملاعب المختلفة.

وفي سياق منفصل، نجح فريق كرة اليد داخل صفوف نادي الزمالك من تحقيق أول انتصاراته في البطولة العربية على فريق جزائري، بعد وصوله إلى موعد المباراة بصعوبة، بعد أزمة المستحقات التي كانت تهدد بقوة مشاركته في البطولة العربية ألا أن مسؤولي الزمالك تمكنوا من حل الأزمة في الساعات الأخيرة، وتمكن الفريق من السفر بالفعل من أجل المشاركة في البطولة العربية.

وتعد البطولة العربية لكرة اليد هي البطولة المؤهلة لكأس العالم للأندية، وسبق للفارس الأبيض وأن تُوج بهذه البطولة من قبل خلال مسيرته الكروية، وشارك باسم مصر في البطولة العربية، ولذلك فيعد نادي الزمالك واحد من الفرق المرشحة بقوة للفوز بالبطولة العربية هذا الموسم على الرغم من المشاكل التي يواجها في الوقت الحالي.