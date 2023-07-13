بعد إعلانها الشفاء.. تعرف على مرض الفنانة عايدة رياض

صرحت الفنانة عايدة رياض تفاصيل إصابتها بـ«سرطان المثانة» وإخفائها الخبر عن الإعلام حتى مثولها للشفاء، وخضعت لبعض التحليل دون أن تعلم طبيعة مرضها، لافتة إلى أن الطبيب المعالج لها أجرى «منظار»، وأثبتت العينة إصابتها بالسرطان.

وبعد إصابتها بمرض السرطان وحصولها على جلسات كيماوي وسقوط شعرها منذ فترة، قبل أن يتم شفاؤها ومن خلال هذا التقرير نرصد لكم مرض سرطان المثانة وفقا لموقع Medisite.

ما هو سرطان المثانة؟

ينتج سرطان المثانة عن نمو غير طبيعي للخلايا داخل المثانة المسؤولة عن تخزين البول في الجسم. تخضع الخلايا الموجودة في المثانة لطفرات تؤدي إلى نموها وتكاثرها وعدم موتها بشكل لا يمكن السيطرة عليه بدلا من النمو والانقسام بشكل طبيعي. هذه الخلايا غير الطبيعية يمكن أن تسبب أورام في المثانة. قد تكون هذه الأورام من الأورام الحميدة في المثانة أو قد تكون أورام خبيثة في المثانة تحتوي على خلايا سرطانية.

يعد سرطان المثانة أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا التي تصيب مئات الآلاف من البالغين كل عام، يعد سرطان المثانة أكثر شيوعا بين الرجال منه في النساء وقد يحدث في أي عمر، ولكنه يصيب كبار السن في الغالب.

اسباب سرطان المثانة:

يحدث خلل في المادة الوراثية للخلايا DNA، فتبدأ الخلايا في الانقسام بطريقة غير منظمة، فتتكون كتلة (ورم) داخل المثانة، ويمكن لهذا الورم أن ينتشر لأجزاء أخرى من الجسم.

التعرض للمواد الكيميائية ، وخاصة العمل في وظيفة تتطلب التعرض للمواد الكيميائية

التعرض للإشعاع في الماضي

تهيج مزمن لبطانة المثانة

الإصابات الطفيلية ، خاصةً عند الأشخاص القادمين من مناطق معينة من الولايات المتحدة أو الذين سافروا إليها

ليس من الواضح دائما ما الذي يسبب سرطان المثانة ، وبعض الأشخاص المصابين بسرطان المثانة ليس لديهم عوامل خطر واضحة

أعراض سرطان المثانة

عدم القدرة على التبول على الرغم من الحاجة إلى ذلك.

الشعور بألم أسفل الظهر.

الشعور بألم في العظام.

عدم الشعور بالجوع كالمعتاد.

فقدان الوزن بشكل غير مقصود.

الشعور بالتعب والضعف.

تورم وانتفاخ القدمين، والكاحلين، والساقين.

العوامل في زيادة نسبة الإصابة بسرطان المثانة مثل:

التدخين: يؤدي التدخين إلى ظهور المركبات الضارة في البول، تراكم هذه المواد يمكن أن يهيج الخلايا المبطنة للمثانة.

التقدم في العمر: تزداد نسبة الإصابة بسرطان المثانة مع التقدم في العمر، إذا وُجد أن معظم المرضى بدء تشخيصهم في عمر الـ 55.

الجنس : يزداد ظهور سرطان المثانة في الرجال أكثر من السيدات.

التهاب المثانة المزمن: قد تزداد فرصة إصابة مريض التهاب المثانة المزمن، أو المريض الذي احتاج لتركيب قسطرة بولية فترة طويلة في الإصابة بسرطان المثانة.

السبب الوراثي: إذا كنت قد أصيبت بسرطان المثانة من قبل، قد تزداد فرصة الإصابة لديك مرة أخرى.

التعرض السابق لعلاجات السرطان: قد تؤدي أدوية العلاج لأنواع أخرى بالسرطان مثل دواء سيكلوفوسفاميد، إلى زيادة فرصة الإصابة بسرطان المثانة، وكذلك التعرض للعلاج الاشعاعي في منطقة الحوض.