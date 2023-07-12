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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صدمة للبنات .. مجفف طلاء الأظافر يسبب مرضا خطيرا

مجفف الأظافر
مجفف الأظافر

من المعروف أن السيدات والفتيات يستخدمن طلاء الأظافر بشكل اساسي ومستمر ، حيث أنه يعتبر من أساسيات الجمال عند النساء ، وقد تلجأ الكثير منهن إلى استخدام مجففات طلاء الاظافر التي تعمل بالاشعة فوق البنفسجية ، لتجفيف الطلاء ، ويكثر استخدامه بشكل اكبر في صالونات التجميل "والبيوتي سنتر " دون وعي بخطورتها علي الصحة علي المدي البعيد ..

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حيث اثبتت دراسة امريكية حديثة  ان الإشعاع المنبعث من مجففات طلاء الأظافر بالأشعة فوق البنفسجية قد يسبب سرطانات اليد .. واشارت الدراسة التي نشره موقع صحيفة "ذي صن" أن الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، لكننا قد نتعرض لهذه الأشعة الضارة من مصادر أخرى قد لا نتوقعها.. وتوصل الباحثون الأميركيون الذين قاموا بهذه الدراسة ، إلى أن مصابيح الأشعة فوق البنفسجية المستخدمة في صالونات التجميل في مجففات الأظافر المستخدمة في عمليات طلاء الأظافر، يمكن أن تلحق الضرر بالجلد .

و اكتشف الخبراء أن نسبة عالية من خلايا الجلد التي سبق أن تعرضت مرارا وتكرارا للضوء المنبعث من هذه المصابيح ماتت ، وظهرت على الخلايا التي بقيت على قيد الحياة علامات تلف تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.
وحذر الباحثون في دورية Nature Communications من أن "نتائجنا التجريبية تشير بقوة إلى أن الإشعاع المنبعث من مجففات طلاء الأظافر بالأشعة فوق البنفسجية قد يسبب سرطانات اليد".

وقالوا ان مجففات طلاء الأظافر بالأشعة فوق البنفسجية، قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد في وقت مبكر".

وقالت الدراسة انه مكن أن يحدث سرطان الجلد في الأظافر، وهو شكل نادر جدا من سرطان الجلد ، حيث إنه خط مصطبغ معزول يمر عبر أحد أظافرك ، الأمر يشبه وجود شامة في الظفر، إنها نفس العملية التي تحدث بها الشامة في أي مكان آخر من الجسم".

ولحماية نفسك من الأشعة الضارة المحتملة، اوصت مؤسسة سرطان الجلد بتطبيق واقٍ من الشمس واسع الطيف على اليدين قبل 20 دقيقة من بدء عملية العناية بالأظافر ، ومع ذلك، فإن هذا الاحتياط لا يحمي من الورم الميلانيني أسفل أحد الأظافر.

وفي حالة الحصول على طلاء أظافر بشكل منتظم، فإنه يجب ترك الأظافر تجف في الهواء بشكل طبيعي، وتجنب مصابيح التجفيف تماما أو استخدام مروحة من دون مصابيح الأشعة فوق البنفسجية.

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