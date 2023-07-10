تحذير عاجل .. شرب هذا المشروب بعد تركه لفترة يسبب تسمم| تعرف عليه

عصير القصب من المشروبات المستحبة تناولها فى فصل الصيف كما يحتوي عصير القصب على العديد من العناصر الغذائية، وهو من العصائر المفيدة التي يقبل كثير من الأشخاص على تناولها، كما يساعد على الشعور بالحيوية وترطيب الجسم في الأجواء الحارة ،نظرًا لمذاقه اللذيذ والمفيد، ولكن يتغير لونه إذا ترك فترة ليست بالطويلة وذلك لأنه سريع الأكسدة ويتحول إلى كحول إيثيلي ..

فما السبب وراء ذلك وتغيير لون القصب إلى اللون الأسود أو البني بعد دقائق من عصره، وما مدى صلاحيته في هذه الحالة نرصد ذلك في هذا التقرير وفقا "My Food Data"

ما هي مدة صلاحية عصير القصب؟

يفضل تناول عصير القصب طازجاً ، تختلف مدة صلاحية عصير القصب بشكل كبير حسب مصدر العصير وطريقة تصنيعه. عادةً، يستمر عصير القصب في الثلاجة لمدة 24 إلى 48 ساعة فقط، وهذا لأن العصير يحتوي على نسبة عالية من السكريات التي تسبب تغييرًا في طعم ورائحة العصير بمرور الوقت ، إذا كنت تخطط لشراء عصير القصب، فمن الأفضل شراؤه في وقت قريب من وقت تناوله لتجنب فقدان جودته.

ويجب تناوله عصير القصب عند شراءه مباشره من عصرة ، حيث يوجد مدة صلاحية لعصير قصب؛ حيث يمكن بعد تركه لفترة يصبح سام وغير صالح للشرب؛ عند تخزينه لأكثر من 20 دقيقة، يتأكسد قصب السكر ، وقد يكون هذا ضارًا جدًا لجسمك.

وتعمل الأكسدة مثل السم وتسبب في مشاكل بالمعدة المختلفة. لذلك ، فإن عصير قصب السكر الطازج هو الأكثر أمانًا لاستهلاك قصب السكر.

فوائد عصير القصب:

يوضح خبراء سلامة الغذاء أن عصير قصب السكر من المشروبات الطبيعية المهمة للصحة، فهو لا يشرب إلا طازجا من جماهير المواطنين لكونه سريع الأكسدة، مع ذلك فهو يضم مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة، حيث يسهم في حرق دهون الجسم، وتقوية جهاز المناعة، وخفض مستويات الكولسترول السيء، وضبط درجة حرارة الجسم، وغسيل الكلى، والتخلص من الأملاح الضارة، وتحفيز الجسم بالطاقة"علاوة على ذلك إلى "أن أفضل ما يميزه كوب أنه مشروب طبيعي لا تضاف له أي مواد حافظة أو صناعية"