يانومامي البرازيلية.. عصير موز مضاف إليه رماد جثث محترقة|ما سبب شربهم له؟

كشفت فضائية العربية تقرير فيديو عن عصير موز يضاف إليه رماد جثث محترقة، فهو مشروب عجيب لدى إحدى القبائل البرازيلية.

أفاد التقرير، بأنه طقس غريب تقوم به قبيلة يانومامي في البرازيل، يعتقد فيها أفراد القبيلة أن أرواح موتاهم لا تستريح في مثواها الأخير إلا بعد تناول هذا الرماد كوجبة طعام رئيسية توارثوها عبر الأجيال.

يلطخون وجوههم وأجسادهم بالرماد المحترق

تحرق قبيلة يانومامي جثث الموتي ثم يلطخون وجوههم وأجسادهم بالرماد المحترق، وأيضا يغنون ويبكون للتعبير عن حزنهم لوفاة قريب أو صديق ثم يجمعون بقايا الجثث ويحولونها إلى مسحوق ويقدمونها على هيئة عصير أو حساء ممزوج بالموز.

وأضاف تقرير العربية، أن هذه الوجبة تقدم للحضور وتعد واحدة من الأكلات الشهية حسب معتقداتهم، ولكن هناك أيضا بعض القواعد والاستثناءات ففي حال تعرضت القبيلة لهجوم وقتل أحد أبنائها فإنه يسمح للنساء فقط بأكل الرماد.