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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

11 قتيلا و3 مفقودين بعد انهيار مبنى في البرازيل

صدى البلد

أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم السبت، أن 11 شخصا على الأقل، لقوا مصرعهم، وما زال 3 في عداد المفقودين؛ بعد انهيار مبنى تم احتلاله بشكل غير قانوني، في شمال شرق البرازيل.

يواصل رجال الإطفاء البحث عن امرأة وطفلين تحت الأنقاض بعد الانهيار يوم الجمعة في بوليستا ، وهي بلدية في ولاية بيرنامبوكو، ومن بين القتلى رجال ونساء وأطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و 45 عاما، وفقا لبيان صادر عن خدمات الدفاع المدني في بيرنامبوكو، يوم السبت.

وأضافت أن امرأة تبلغ من العمر 65 عاما ومراهقين انتشلوا أحياء من تحت الأنقاض.

وقالت السلطات إن المبنى المكون من 3 طوابق، والذي تم إلحاقه بمجمع سكني أكبر، أغلق في عام 2010؛ بسبب خطر الانهيار، لكنه احتُل بشكل غير قانوني منذ ذلك الحين.

وفي أبريل، انهار مبنى في حالة مماثلة في مدينة أوليندا ، أيضا في بيرنامبوكو ، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

تحدث انهيار المباني في البرازيل بشكل عام في الأحياء الفقيرة حيث ينتشر البناء غير القانوني.

في عام 2020 ، انهار مبنيين مشيدين بشكل غير منتظم في حي فقير في ريو دي جانيرو بعد أيام من هطول الأمطار الغزيرة. مات أربعة وعشرون شخصًا.

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