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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سام وغير صالح .. احترس من شرب عصير القصب الأسود

لماذا يسود عصير القصب
لماذا يسود عصير القصب ؟

يتغير لون عصير القصب بعد دقائق من عصره؛ حيث ينتج عن عصر أعواد نبات قصب السكر بواسطة مكابس أو عصارات ضغط واستخلاص العصارة منها. 

لماذا يسود عصير القصب ؟

يعتبر عصير القصب من المشروبات التي يجب أن تشرب طازجة لأنه سريع الأكسدة ويتحول إلى كحول إيثيلي، وفقا لما نشر في موقع هيلث لاين الطبي.

 

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هناك مدة صلاحية لعصير القصب؛ حيث يمكن بعدها أن يصبح سام وغير صالح للشرب ؛ عند تخزينه لأكثر من 20 دقيقة ، يتأكسد قصب السكر ، وقد يكون هذا ضارًا جدًا لجسمك.

 

لماذا يسود عصير القصب ؟

 

وتعمل الأكسدة مثل السم وتسبب في مشاكل بالمعدة المختلفة. لذلك ، فإن عصير قصب السكر الطازج هو الأكثر أمانًا لاستهلاك قصب السكر.

القصب عصير القصب نبات قصب السكر الاكسدة كحول إيثيلي

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