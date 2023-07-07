سام وغير صالح .. احترس من شرب عصير القصب الأسود

يتغير لون عصير القصب بعد دقائق من عصره؛ حيث ينتج عن عصر أعواد نبات قصب السكر بواسطة مكابس أو عصارات ضغط واستخلاص العصارة منها.

لماذا يسود عصير القصب ؟

يعتبر عصير القصب من المشروبات التي يجب أن تشرب طازجة لأنه سريع الأكسدة ويتحول إلى كحول إيثيلي، وفقا لما نشر في موقع هيلث لاين الطبي.

هناك مدة صلاحية لعصير القصب؛ حيث يمكن بعدها أن يصبح سام وغير صالح للشرب ؛ عند تخزينه لأكثر من 20 دقيقة ، يتأكسد قصب السكر ، وقد يكون هذا ضارًا جدًا لجسمك.

لماذا يسود عصير القصب ؟

وتعمل الأكسدة مثل السم وتسبب في مشاكل بالمعدة المختلفة. لذلك ، فإن عصير قصب السكر الطازج هو الأكثر أمانًا لاستهلاك قصب السكر.