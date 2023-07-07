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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد.. احترس

الأشخاص الأكثر عرضة
الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد

يعد الكبد من أعضاء الجسم المهمة، والذي يوجد في الجزء العلوي الأيمن من المعدة، وتظهر أعراض سرطان الكبد التحذيرية بشكل غير واضح في البداية، وعندم عدم تشخيصها فقد تظهر في المراحل المتأخرة أعراض سرطان الكبد.

 

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد

 

ويعتمد مستوى خطورة الإصابة بسرطان الكبد على حجم الخلايا السرطانية، وغالبًا ما ترتبط الأعراض بالجهاز الهضمي، وفقًا لما نشر في صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

 

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وهناك بعض الأسخاص أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد، حيث يرتبط الإصابة بسرطان الكبد بالعديد من الأمراض المزمنة، وتشمل :

_ يزداد خطر الإصابة بسرطان الكبد إذا كنت مصابًا بمرض السكري أو التهاب الكبد.

 

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد

 

_ وبمكن أن تزيد نسبة الإصالة بسرطان الكبد وكذلك لدى الذكور أكثر من الإناث.

_ ويصيب سرطان الكبد أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا .

_ ويمكن للتاريخ العائلي للإصابة بسرطان الكبد أحد عوامل الخطر أيضًا.

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