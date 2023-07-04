4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

يحدث مرض السرطان بسبب تطور خلايا شاذة تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية، ويمكن للسرطان في كثير من الأحيان الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

أعراض الإصابة بالسرطان

ويعتبر السرطان السبب الرئيس الثاني للوفاة في العالم، لكن معدلات البقاء على قيد الحياة تتحسن لأنواع كثيرة من السرطان بفضل التحسينات التي تشهدها طرق الكشف عن السرطان وعلاجه والوقاية منه.

وتختلف العلامات والأعراض الناتجة عن السرطان تبعًا للجزء المصاب من الجسم، وفقا لما نشر في موقع "مايو كلينك" الطبي، وتتضمن بعض العلامات والأعراض العامة المرتبطة بالسرطان، ما يلي:

_ الإرهاق

_ وجود كتلة أو منطقة سميكة يمكن الشعور بها تحت الجلد.

أعراض الإصابة بالسرطان

_ تغيّرات في الوزن، ويشمل ذلك زيادة أو فقدان غير مقصود للوزن.

_ تغيّرات في الجلد، مثل اصفراره أو اسمراره أو احمراره، أو الإصابة بتقرحات لا تلتئم، أو ظهور تغيّرات في الشامات الموجودة.

_ تغيّرات في عادات التبرّز والتبوّل

_ سعال مستمر أو صعوبة في التنفس

_ صعوبة في البلع

_ بحَّة الصوت

_ عسر الهضم المستمر أو الشعور بالانزعاج بعد الأكل

_ ألم مستمر مجهول السبب في المفاصل أو العضلات

_ حمى أو تعرّق ليلي على نحو مستمر وبلا سبب معروف

_ نزيف أو كدمات بلا سبب معروف