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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تناول الكبدة فى العيد يحميك من هذه الأمراض .. خبير يكشف التفاصيل

فوائد غير متوقعة
فوائد غير متوقعة لتناول الكبدة فى العيد

تحتوي الكبدة على العديد من الفوائد الصحية، لأنها تحتوي على عناصر غذائية أساسية، مثل الحديد و B12 وفيتامين A والنحاس.

 

فوائد تناول الكبدة للجسم
 

وقال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية، أن فوائد الكبدة للجسم عديدة ومذهلة، وأهمها وأشهرها، هو علاج نقص الحديد.

 

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وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن الكبدة من أفضل الأطعمة التي تمد الجسم بالحديد، وبالتالي يمكنها أن تساهم في علاج الانيميا وفقر الدم.

 

فوائد تناول الكبدة للجسم

 

وأكد القيعي، أن الكبدة تحتوي علي فيتامين ب الهام لعلاج الجهاز العصبي، كما أنها تحافظ على صحة العين والشعر.

 

وأضاف القيعي، إلى أن الكبدة تحتوي على الزنك، وتعمل على دعم الجهاز المناعي، وترفع معدلات كفاءته بشكل كبير.

الكبدة تناول الكبدة فوائد تناول الكبدة الحديد فوائد الكبدة الانيميا

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