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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف يأكل مريض النقرس اللحوم في العيد بأمان؟

نصائح تتيح لمريض
نصائح تتيح لمريض النقرس تناول اللحوم بأمان في عيد الأضحى

لا يستطيع مريض النقرس تناول اللحوم، نظرا لما قد تسبب له من أضرار ومشاكل صحية،  الأمر الذي يضعه أمام خيارين أما أن يتجاهل مرضه ويتناول اللحوم، وإما ان يحرم نفسه.

 

نصائح تتيح لمريض النقرس تناول اللحوم بأمان في عيد الأضحى

 

ويحذر الأطباء مريض النقرس من تناول اللحوم ، بالرغم من احتوائها على عناصر غذائية عالية ، ولكن يمكن ببعض الحيل أن يتناول مريض النقرس على لحوم العيد بشكل آمن، وفقا لما نشر في موقع ويب ميد الطبي .

 

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وأشارت العديد من الدراسات والأبحاث، أنه قد يستطيع مريض النقرس تناول اللحوم مع الأخذ بالاعتبار إتخاذ بعض الاحتياطات التالية، والتي من أهمها :


- يستطيع مريض النقرس تناول جميع أنواع اللحوم دون حذّر ، إلا لحم الضأن ، فيجب ألا تزيد القطعة عن 150 جراماً في اليوم.
- تجنب تناول الكبدة والكلاوي والقلب لأنها من أجزاء اللحوم التي تحتوي على حمض اليوريك بكمية كبيرة الأمر الذي يتسبب في الإصابة بآلام المفاصل كعرض للنقرس.

 

نصائح تتيح لمريض النقرس تناول اللحوم بأمان في عيد الأضحى


- الحرص على إزالة الدهون من اللحوم قبل وبعد طهيها.


- ضرورة شرب الماء بكميات كبيرة لأنها تعمل على الإقلال من حمض اليوريك في الجسم.


- الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة بجانب اللحوم للشعور بالشبع السريع مما يؤدي إلى القدرة على الإقلال من تناولها.


- تظهر أعراض النقرس عند شرب العصائر المحلاة لأنها تزيد من نسبة حمض اليوريك في الجسم.


- تناول الأرز والمكرونة لأنهما يمنحان طاقة للجسم كتلك التي تمنحها اللحوم.

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