خفيفة وسريعة الهضم.. تعرف على فوائد لحم الجمال في عيد الأضحى

تبقى ساعات ويبدأ عيد الأضحى، وقد يسعى البعض للتضحية بالجمال؛ حيث أن لحوم الجمال من اللحوم الخفيفة على المعدة، والتي لها فوائد عظيمة، نظرا لسهولة هضمها أيضا.

فوائد غير متوقعة لتناول لحم الجمال

وهناك العديد من الفوائد للحوم الجمال، نظرا لأنها تحتوي على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات مقارنة بأنواع اللحوم الأخرى، وفقا لما جاء في موقع “هيلث لاين” الطبي.

وتعتبر لحوم الجمال أيضا غنية بالأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم، وتساعد على بناء أنسجة الخلايا، بالإضافة إلى احتوائها على العناصر المعدنية المهمة التي يحتاجها الجسم.

فوائد غير متوقعة لتناول لحم الجمال

ويحتوي لحم الجمال ايضا على نسبة دهون أقل من باقي أنواع اللحوم، بالإضافة إلى إنخفاض نسبة الكوليسترول.

وهناك بعض الأبحاث، التي نصحت بعدم الإفراط في تناول لحم الجمال لما قد يسببها من أضراراً، من بينها الإصابة بالنقرس، لذا يجب تناوله بإعتدال.