خلي بالك.. طرق لتخزين لحم العيد بأمان

تعد اللحوم من الاكلات الاساسية في عيد الأضحي ويتعامل كثيرين بشكل خاطئ عند تخزين اللحوم لذلك نقدم لكم اليوم طرق آمنة لتخزين اللحوم في الفريزر.

يعد تخزين اللحوم الطازجة في الفريزر طريقة بسيطة لإطالة مدة صلاحيتها والحفاظ عليها طازجة وفقا لscratch

وأوضح الموقع أنه من المهم اتخاذ الاحتياطات المناسبة لضمان بقاء اللحوم آمنة للأكل، الخطوة الأولى هي اختيار الحاوية المناسبة.

وإذا كنت لا تطبخين اللحم على الفور ، يجب التأكد من تجميده في نفس يوم الشراء.

غلاف القصدير (جيد):

يحمي ورق القصدير اللحم من الجفاف ، لكنه غير محكم الإغلاق ويمكن أن يسمح للبكتيريا بالنمو.

غلاف بلاستيكي (أفضل):

الغلاف البلاستيكي أكثر إحكامًا للهواء ، لكنه قد يتسبب أيضًا في حرق اللحم في المجمد.