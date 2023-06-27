10 نصائح لتجنب أضرار اللحوم الحمراء في عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحي، يستعد الجميع لتناول اللحوم بالطريقة التي يفضلها سواء كانت مشوية، أو مسلوقة، ولكن مع الإكثار من تناول اللحوم قد يتسبب في العديد من المشاكل الصحية، والتي من أبرزها النقرس.

نصائح هامة لتناول اللحوم في عيد الأضحى

وقال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية الرياضية، إنه يكثر تناول اللحوم في عيد الأضحى، وهو ما قد يتسبب في بعض المشاكل الصحية.

وتابع القيعي لـ “صدى البلد” أن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند تناول اللحوم في عيد الأضحى، ومن أبرزها مايلي:

_ تناول كمية معتدلة من اللحوم بغير زيادة عن حاجة الفرد من البروتين فيحتاج الشخص الصحيح بوزن 70 كيلو استهلاك 70 جرام من البروتين بشكل يومي وترتفع النسبة في حالة ممارسة الرياضة فقد تصل إلى 1.6 جرام لكل كيلو جرام من الوزن.

_ عدم استهلاك كمية كبيرة من اللحوم لما لذلك من تأثير سلبي، وتشكيل عبئا على الكلى وأيضا يزيد من احتمال الإصابه بمرض النقرس.

_ ينصح بشرب الكثير من الماء على مدار اليوم لعدم الإصابه بالإمساك.

نصائح هامة لتناول اللحوم في عيد الأضحى

_ ينصح بطهو اللحوم بطريقه صحيه مثل: السلق، أو الشوي مع عدم تعريض اللحوم للهب مباشرة لان ذلك يكون مواد مسرطنة.

_ تناول الخضروات بجانب اللحوم مثل البقدونس لتجنب عسر الهضم والانتفاخ.

_ ينصح مرضى النقرس والكلي بالتقليل من تناول اللحوم الحمراء واستبدالها بالطيور أو الأسماك (اللحوم البيضاء).

_ الامتناع تماما عن تناول البروتين أو نقص احتياج الجسم من البروتين قد يسبب هشاشة العظام وتقلب الحالة المزاجية وتساقط الشعر والأنيميا وضعف المناعة.

_ تناول المشروبات الساخنة مثل الينسون والشاي الأخضر والبابونج لاحتواءها على مضادات أكسدة.

_ الابتعاد عن المشروبات الغازية خاصة أثناء تناول الوجبات.

_ عدم الإكثار من تناول الدهون الحيوانية.