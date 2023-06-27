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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان يضع روشتة للسيطرة على ضربات القلب السريعة

أسباب سرعة ضربات
أسباب سرعة ضربات القلب وطرق علاجها

كشف الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، عن أسباب سرعة ضربات القلب التي قد تحدث في بعض الأوقات.

 

أسباب سرعة ضربات القلب وطرق علاجها

 

وقال جمال شعبان في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن “الخفقان، وكهرباء القلب، ودقات القلب السريعة كلنا بنحس بيها، وساعتها بنبتدي نقلق على نفسنا.. ده من ايه طيب ؟.. هو أنا محتاج أروح لدكتور كهرباء القلب ؟!".

 

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وأوضح جمال شعبان، عن أبرز أسباب تسارع دقات القلب، وكيف يمكن التعامل معها.

 

وأشار جمال شعبان، إلى أن أبرز العوامل التي يمكن ان تسبب تسارع دقات القلب ، وتشمل:

_ نقص الهيموجلوبين (الأنيميا)

_ نتيجة التوتر

_ نشاط الغدة الدرقية أكتر من الطبيعي

_ عدم انتظام أملاح الدم البوتاسيوم الكالسيوم  في الدم

_ مرض السكر بيعمل دقات قلب سريعة

_ انخفاض السوائل في الدم

_  اختلال وراثي في كهرباء القلب عند الولادة، أو مكتسب نتيجة مرض في القلب، او في الصمامات، أو  في العضلة، أو في الشرايين التاجية
_  مرض في النظام الكهربي للقلب

 

أسباب سرعة ضربات القلب وطرق علاجها

 

وتابع جمال شعبان، بأنه يمكن السيطرة على سرعة ضربات القلب عن طريق إتباع بعض الخطوات، وهي :

_ كبح جماح التوتر والقلق

_ التماس الهدوء والاسترخاء 

_ الامتناع عن التدخين، أو مجالسة المدخنين

_ شرب السوائل المفيدة

_ استخدام الأملاح بطريقة معتدلة.

_  التوقف عن التنفس بعمق أو التعنية أو الكحة؛ حيث يمكنها ان تسبب في توقف ضربات القلب السريعة خلال النوبة.

_ الحذر من تناول الأدوية، إلا بعد استشارة طبيب كهرباء القلب.

_ عمل رسم قلب، وهولتر ٢٤ ساعة، وبحسب الحالة يتم وصف أدوية، أو عمل قسطرة دراسة كهروفسيولوجية، أو عمل كي بموجات الراديو أو يتم زرع جهاز صدمات كهربية .

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