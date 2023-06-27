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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كلها وهي سخنة.. فوائد تناول الكبدة بعد الذبح مباشرة

فوائد أكل الكبدة
فوائد أكل الكبدة نية

مع اقتراب عيد الاضحى وذبح الأضاحي فنجد ان البعض بفضلون تناول الكبدة نية بعد الذبح مباشرة، لفوائد تناولها على هذه الحالة فهل الأمر حقيقة ام خرافات.

 

فوائد أكل الكبدة نية

 

وتحمل الكبدة العديد من الفوائد الصحية، وذلك لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية، مثل الحديد و B12 وفيتامين A والنحاس، وفيما يلي سنقوم بذكر فوائد كل منهما :

 

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ـ فيتامين A :

يمكنك الحصول على نسبة عالية من فيتامين A عند تناول الكبدة نيئة، وهو مفيد لصحة العين وصحة الجلد وتجديد الخلايا، وفقا لما نشر في موقع بولد سكاي.

 

ـ الحديد :

تحتوي الكبدة النيئة على نسبة عالية من عنصر الحديد، وهو ضروري لوظائف العضلات، والدماغ.

 

فوائد أكل الكبدة نية

 

ـ النحاس :

وتحتوي الكبدة النية النحاس، والذي يساهم بدوره في صحة الجهاز العصبي والمناعي، ويساهم في إنتاج الكولاجين.

 

ـ فيتامين B :

وتعد الكبدة النيئة مصدرا هاما لفيتامين B، وهو ضروري للشعور بالحيوية والنشاط خلال اليوم، كما أنه مفيد للنساء في سن الإنجاب.

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