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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير .. تناول الكبدة النية يسبب أمراض خطيرة

مخاطر تناول الكبدة
مخاطر تناول الكبدة النية  

يعتبر تناول الكبدة له فوائد عظيمة، وذلك لأنها غنيه بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، مثل الحديد و B12 وفيتامين A والنحاس.

 

مخاطر تناول الكبدة النية

 


وقالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغدية، أنه الرغم من فوائد الكبدة ، إلا أنه لا ينبغي تناولها نيئة، وذلك لأنها قد تسبب في الإصابة بمشاكل صحية، وتشمل :

 

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وتابعت سهام سوقية في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أن لا يجب تناول الكبدة النية، وذلك لأنه تحتوي على عدة أنواع من الفيروسات والبكتيريا والكثير من الديدان.

 

وأفادت سهام سوقية، أن هذه الفيروسات والبكتيريا يمكن أن تنتقل عن طريق اللحم النيء، أو الذي لم يطبخ جيدًا وتموت هذه الجراثيم بمجرد طهيها.

 

مخاطر تناول الكبدة النية


وحذرت الدكتورة البيطرية سماح نوح، من تناول الكبدة النيئة وذلك بسبب وجود الفاشيولا، وهي دودة الكبد التي تصيب الحيوان وتصيب الانسان إذا اكل الكبد نيئة.

 

واشارت نوح، إلى انه تعيش هذه الدودة الكاملة البالغة في القنوات المرارية للكبد وتسـبب تليفه وتسير مع الدم، وتصل إلى جميع الأعضاء الحيوية بالجسم، مثل : الرئتين أو الطحال أو الكليتين ، وقد تصل إلى المخ أو القلب وأحيانا إلى العضلات.

 

وأضافت نوح، إلى أنه يتسبب تناول الكبدة النية أوراما وآلاما شديدة بهذه الأماكن، ولكنها تظل تسبب مرض خطير اسمه مرض الهالزون.

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