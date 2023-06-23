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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تحذير من ملابس معينة تجذب الناموس| دراسة صادمة

ألوان ونوع الملابس
ألوان ونوع الملابس ينجذب إليها الناموس

ينجذب الناموس لأشخاص بحد ذاتهم أكثر من آخرين، وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في بريطانيا، أن الناموس لا ينجذب فحسب إلى فصائل دم بعينها، بل أيضا ينجذب إلى بعض ألوان الملابس.

 

ألوان ونوع الملابس ينجذب إليها الناموس

 

وافاد الباحثون، إن الناموس عادة يهاجم ليلا، بالأخص في البيوت المجاورة للمناطق المزروعة، لذا يجب تجنب بعض الملابس التي سوف تجذب لسعات الناموس إليك.

 

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وأوضح الباحثون، أن الناموس يفضل المناطق المظلمة وينجذب إلى الملابس الداكنة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

 

وأكد الباحثون، إن الملابس البيضاء يمكن أن تبرد الجلد بطريقة يمكن أن تساعد في إبعاد الحشرات المزعجة، إلا أن الألوان الداكنة تميل إلى الاحتفاظ بالحرارة.

 

ألوان ونوع الملابس ينجذب إليها الناموس

 

وأضاف الباحثون، إلى أنه ينجذب الناموس إلى الحرارة وثاني أكسيد الكربون، الذي ينبعث من جسم الإنسان بشكل طبيعي. لذلك، فإن ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة يمكن أن يجعلك أقل جاذبية للناموس.

 

وأشارت نتائج الدراسة، إلى أن اللون الأحمر كان ينجذب للاشخاص الذين يرتدونها؛ حيث يرى الناموس الصبغة الحمراء في الجلد، و عند ارتداء اللون الأحمر، فإننا نجذبها نحونا.

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