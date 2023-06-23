لدغة حشرة تصيب صغار السن بمرض خطير

أصيب طفل بلدغة حشرة القراد وهو يلهو وبلعب في احد الحدائق، وهو ما تسبب له في الإصابة بداء لايم الخطير.

حشرة تسبب في إصابة طفل بمرض لايم الخطير

وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، إن الأطفال أكثر عُرضة للدغات حشرة القُراد بسبب اللعب واللهو في الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء، والتي تنتشر بها هذه الحشرة في فصل الصيف.

وأوضحت الرابطة، أن لدغة حشرة القراد قد تصيب الأطفال بداء لايم (Lyme Disease)، وهو مرض خطير تسببه بكتيريا "البوريليا".

وتؤدي الإصابة بمرض لايم إلى مشاكل صحية جسيمة، مثل: أضرار في الأعصاب وشلل في عضلات الوجه واضطرابات في عضلة القلب. لذا يجب استشارة الطبيب فور الاشتباه في الإصابة بداء لايم.

حشرة تسبب في إصابة طفل بمرض لايم الخطير

وتتمثل أعراض الإصابة بمرض لايم في احمرار موضع اللدغة، والذي يأخذ في الاتساع حتى يصل قطره إلى 20 سم، بالإضافة إلى الحمى وآلام المفاصل وآلام العضلات والتهاب ملتحمة العين ومتاعب الجهاز الهضمي والصداع والضعف العام.

وأشارت الرابطة الألمانية، إلى أنه يتم علاج داء لايم بواسطة المضادات الحيوية.