تمساح في المسبح.. لحظات مرعبة تعيشها عائلة أمريكية في منزلها

عاشت عائلة من ولاية فلويدرا الأمريكية لحظات مرعبة، وذلك بعد أن هجم تمساح ضخم حمام السباحة الخاص بمنزلهم.

تمساح يهاجم عائلة في ولاية فلوريدا الامريكية

وفوجئ أحد افراد الاسرة في فلويدرا، من سماع صوت مرعب من حديقة المنزل، وبالأخض من حمام السباحة، وعند تفقد احد افراد الأسرة سمع باقى افراد الاسرة صوت صراخه.

وقامت الأسرة بالإتصال بخدمة الحياة البرية الخاصة بالولاية لإصطياد التمساح والتخلص منه، وفقا لما نشر في موقع cbs news.



وبلغ طول التمساح أكثر من 335 سم، مع العلم لم يسبب التمساح أي أضرار سوى فجوة في الفناء الخلفي للمنزل، وحسب خبير اصطياد التماسيح ، فإن ما دفع التمساح الدخول إلى المنزل رغبته في الاستمتاع بالسباحة.

تمساح يهاجم عائلة في ولاية فلوريدا الامريكية

تمساح يهاجم عائلة في ولاية فلوريدا الامريكية