جمال شعبان يحذر من الإفراط في هذه الأطعمة خلال العيد

كشف الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، أن مخاطر زيادة اليوريك أسيد في جسم الإنسان.

مخاطر زيادة نسبة اليوريك أسيد في الجسم

وقال جمال شعبان في منشوره عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن اليوريك اسيد الخاص بالنقرس ومرض الملوك سابقا أصبح حاليا من عوامل الخطر على شرايين القلب.

وتابع جمال شعبان، أنه يجب ان تكون نسبة اليورك اسيد الرقم يكون أقل من 7 في الرجال، وأقل من 6 في السيدات.

مخاطر زيادة نسبة اليورك اسيد في الجسم

وأشار جمال شعبان، إلى أنه يمكن الوقاية من زيادة نسبة اليوريك أسيد في الجسم، وذلك عن طريق

_ تقليل نسبة اللحوم الحمراء، والفول، والمشروبات الغازية.

_ الحفاظ على الوزن.

_ شرب كميات كبيرة من المياه .