9 أعراض تحذيرية تنبئ بالإصابة بسرطان الكبد

يعتبر الكبد من أعضاء الجسم المهمة، والذي يقع في الجزء العلوي الأيمن من المعدة، وقد تظهر أعراض سرطان الكبد التحذيرية بشكل غير واضح بحيث يتم تشخيصها على أنها أعراض سرطان الكبد.

أعراض سرطان الكبد

ويعتمد مستوى خطورة الإصابة بسرطان الكبد على حجم الخلايا السرطانية، وغالبًا ما ترتبط الأعراض بالجهاز الهضمي، وفقًا لما نشر في صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ومن أبرز أعرلض سرطان الكبد الغثيان والقيء والبراز الشاحب والبول الداكن والشعور بالامتلاء بعد تناول كمية صغيرة فقط من الطعام، وبعض الأعراض الأخري، وتشمل :

أعراض سرطان الكبد

- وجود تورم في الجانب الأيمن العلوي من البطن.

- بطن منتفخ للغاية دون تناول الطعام.

- ألم الكتف الأيمن.

- فقدان الوزن غير المقصود.

_ فقدان الشهية.

- التعب

_ الحمى.

_ الشعور بالتوعك.

_ تحول لون الجلد إلى الاصفرار.