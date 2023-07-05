ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب على الريق؟

يساعد تناول عصير القصب على الريق في إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات منها الكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والبروتينات، والكربوهيدرات.

عصير القصب على الريق

ويحتوي عصير القصب على المواد المضادة للأكسدة؛ حيث يساعد تناول عصير القصب على الريق في العديد من الفوائد غير المتوقعة، والتي من أبرزها ما يلي:

_ علاج حالات الجفاف

_ تعزيز مستوى البروتين في الجسم

_ علاج التهاب المسالك البولية.

يساعد على التخلص من حصى الكلى.

_ تحسين أداء الكلى.

- يساعد على مكافحة التعب والجفاف في الجسم.

عصير القصب على الريق

- يساعد على تعزيز البلازما في الجسم.

- يساعد على تحسين حركة الأمعاء، ويخفف من الإصابة بالإمساك.

- يساعد على أن تبقى نسبة السكر بالدم منخفضة وخصوصًا لدى المصابين بمرض السكر.

- يساعد على منع تسوس الأسنان.

- يساعد على إبطاء نمو الخلايا السرطانية في الجسم.

- يساعد على تحسين مستوى الحديد في الجسم، وخصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم.

- يساعد في علاج مشكلة زيادة الوزن.