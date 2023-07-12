مفاجأة مذهلة .. البقع البنية في قشر الموز تحارب مرضا خطيرا

الموز من الفاكهة اللذيدة والمنتشرة في جميع انحاء العالم وله فوائد صحية كثيرة ،ولكن هناك اعتقاد خاطئ لدي الكثيرين بأن تغيير لون قشرة الموز دليل علي أنه تلف أو أصبح غير صالح ولكن هذا غير صحيح ..حيث أثبتت دراسة حديثة نشرها موقع " ديلي ميلي "أن البقع البنية بقشرة الموز تدلّ على نضوج الموز، وكلما ازداد وجودها زادت نسبة احتوائه على مادة يطلق عليها رمز ، أي عامل النخر الورمي، ما يعني أنها مادة محاربة لمرض السرطان.

أثبتت الدراسة ان الموز يحارب السرطان. فالبقع البنية تدلّ على نضوج الموز، وكلما ازداد وجودها زادت نسبة احتوائه على مادة يطلق عليها رمز TNFوهي تعني باللغة الانكليزية Tumor Necrosis Factor، أي عامل النخر الورمي، ما يعني أنها مادة محاربة لمرض السرطان.

علاوة على ذلك سبب اسوداد الموز له علاقة بقشرته، فقشرة الموز الأخضر تحتوي على هرمون نباتي يسمى ايثيلين، وهو مادة كيماوية غازية تساعد الموز على اكتساب اللون الأصفر، وفي نفس الوقت تنتج مجموعة من الأحماض الطبيعية التي تعادل عملية النضوج ، وتجعل الموز حلوا ، وعندما تضع الموز في الثلاجة، يصبح انتاج الحامض بطيء ويستمر الاثيلين بالانطلاق ، وفي النهاية تتحطم جدران خلايا القشرة حتى تصبح سوداء.

لماذا يكتسب الموز هذه النقاط البنية

الموز فاكهة استوائية، تنمو في المناطق الاستوائية يتم جمع الموز عندما يكون أخضراً، وعند التخزين يبدأ لونه بالتغيير إلى اللون الأصفر مع الحفاظ على القيم الغذائية التي يحتويها- يختلف الموز عن باقي الفاكهة

و يستمر بالنضج بعيداً عن الأشجار- وبعد أيام قليلة أيضاً، ينضج أكثر مما يعطيه تلك البقع الداكنة، حيث يكون في أعلى مستويات الفائدة. وهذا يعني أن هذه الفاكهة اللذيذة لم تفسد ومن الممكن تناولها، أو خبزها، أو إضافتها إلى العصائر دون قلق.

وتشير الدراسة ان البقع الداكنة على قشرة الموز تشير إلى مستوى نضوجها، وذلك لأن الموز عند نضوجه ينتج مادة تعرف بـTNF) Tumor Necrosis Factor)، وتعني عامل النخر الورمي، التي عرفت بفائدتها في مكافحة السرطان عبر مكافحة الخلايا غير الطبيعية .

حيث تحفز هذه المادة على إنتاج كرات الدم البيضاء التي تساعد في التغلب على العديد من المشاكل الصحية، مع الانتباه إلى أن نسبة السكر في الموز الناضج أكثر من العادي مما يؤثر على نسبة السكر في الدم. وذلك بحسب ما نشره موقع ( أنديرغراوند هيلث ريبورتر) الأميركي.

فوائد البقع البنية

واكدت الدراسة انه إذاً أن كل الفوائد التي تتمتع بها الموز تصبح مضاعفة عند نضوجها أكثر. على سبيل المثال،

⁃ وقد ثبت علميا أن هذه المادة بنية اللون لها فعالية في مقاومة أمراض السرطانات وليست عفنا كما يعتقد الناس عندما يتغير لون الموز للبني.

⁃ تتضاعف كمية البوتاسيوم، ما يساعد على تنظيم ضغط الدم بشكل أكبر

⁃ ويساعد على الحماية من النوبات القلبية.

⁃ كما يزود الموز الجسم بالطاقة

⁃ ويحمي المعدة ويساعد على الهضم.

⁃ فضلاً عن أهميته في تخفيف التوتر النفسي لاحتوائه على حمض التريبتوفان، الذي يساعد على تعديل المزاج

⁃ احتواءه علي فيتامين ب