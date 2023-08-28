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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأسعار تتراجع| تفاصيل انخفاض 5 سلع أساسية بالأسواق.. ومفاجأة الذهب واللحوم

صدى البلد

لا تزال أسعار السلع الغذائية تمثل الشغل الشاغل للمواطنين الذين يبحثون عن الأمل في تراجع أسعار السلع الاساسية، بما يعينهم على سد احتياجاتهم من تلك السلع، وتشهد بيانات مجلس رئاسة الوزراء اهتماما ملحوظا من كافة الفئات للتعرف على كل ما يطرأ على الأسعار.

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انخفاض أسعار 5 سلع أساسية

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس والسكر، واللحوم الطازجة، والجبن الأبيض والرومي، والمسلى الصناعي، في الأسواق اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي.

سلع أساسية 
توافر السلع

وفي المقابل ارتفعت أسعار الفول المعبأ والعدس المعبأ وزيت الذرة والدواجن خلال تعاملات اليوم بالأسواق.

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انخفاض سعر الجنيه الذهب 160 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا بجميع الأعيرة بداية تعاملات اليوم الإثنين، 28 أغسطس 2023، حيث تراجع جرام الذهب عيار 21 بقيمة 10 جنيهات ليسجل 2260 جنيها، بدلا من 2270،  وتراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 160 جنيها، ليسجل اليوم نحو 18000 جنيها بدلًا من 18160 جنيهًا.

جنيه ذهب
مشغولات ذهبية

وشهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار أمس الأحد على مدار اليوم، بالتزامن مع إجازة الصاغة في مصر، وتفتح بعض محلات الصاغة أبوابها لراغبي الشراء فقط يوم الأحد.

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تراجع أسعار اللحوم بشكل ملحوظ

انخفضت أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق اليوم الاثنين، وكذلك هبطت أسعار اللحوم القائم فى سوق الماشية بعد تراجع أسعار الأعلاف وتوافرها أمام المربيين من ناحية، وقلة الإقبال على شراء اللحوم من ناحية أخري.

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعرا يتراوح بين  220 جنيهًا و225 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 280 جنيهًا، حيث سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 280 - 350 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقا للقطعية.

واستقر سعر اللحم الجملى عند 230 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيها، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيها، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.

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أسعار السلع الأساسية اليوم

أبرز بيان مجلس رئاسة الوزراء، متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، التي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

- كيلو الأرز المعبأ: 26.45 جنيه، بانخفاض 3 قروش.
- كيلو الفول المعبأ: 38.96 جنيه، بارتفاع 1.72 جنيه.
- كيلو الدقيق المعبأ: 21.85 جنيه، بارتفاع 40 قرشا.
- لتر زيت عباد الشمس: 62.89 جنيه، بانخفاض 2.66 جنيه.
- كيلو السكر المعبأ: 24.52 جنيه، بانخفاض 1.49 جنيه.
- كيلو المكرونة المعبأة: 23.68جنيه، بارتفاع 59 قرشا.

- كيلو العدس المعبأ: 48.03 جنيه، بارتفاع 1.79 جنيه.
 لتر زيت الذرة كريستال: 75.33جنيه، بارتفاع 3.93 جنيه.
- البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.75 جنيه، بزيادة 11 قرشا.
- كيلو اللحوم الطازجة: 307.63 جنيه، بانخفاض 9.58 جنيه.
- كيلو الدواجن الطازجة: 84.98 جنيه، بارتفاع 4.58 جنيه.
- كيلو الأرز السائب: 24.41 جنيه، بارتفاع 2.45 جنيه.
- كيلو الفول السائب: 37.86 جنيه، بارتفاع 1.2 جنيه.
- كيلو الجبن الأبيض: 109.79 جنيه، بانخفاض 6.17 جنيه.
- كيلو الجبن الرومي: 205.97 جنيه، بانخفاض 15.96 جنيه.
- لتر اللبن السائب: 21.81 جنيه، بارتفاع 28 قرشا.
- كيلو المسلى الصناعي: 63.99 جنيه، بانخفاض 1.36 جنيه.
- لتر اللبن المعبأ: 29.55 جنيه، بانخفاض 51 قرشا.

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