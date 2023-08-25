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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

توخوا الحيطة..عاصفة تغطي السماء وامتداد منخفض البحر الأحمر.. كيف يؤثران على الطقس؟

صدى البلد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، على كافة المدن والمحافظات المصرية، بعدما رصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة.

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حالة جوية استثنائية على جنوب سيناء

وكشفت خرائط الطقس استمرار سيطرة الحالة الجوية الاستثنائية على جنوب سيناء، حيث تتعرض مناطق منها لسقوط الأمطار الرعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ورغم ارتفاع درجات الحرارة على محافظة جنوب سيناء، إلا أنها استقبلت كميات كبيرة من الأمطار الصيفية، وصلت إلى حد السيول على بعض المناطق، وأرجع خبراء الطقس تغير حالة الطقس إلى التغيرات المناخية.

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تحذير أهالي الجنوب من العاصفة الرملية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من أقصى جنوب البلاد "أبوسمبل، المجرى الملاحي لبحيرة ناصر"، نتيجة الرمال المثارة الناتجة عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية شمال السودان.

عاصفة رملية

وحذرت الأرصاد، قائدى المركبات على الطريق الدولى "أسوان / أبوسمبل" والطرق الحدودية أرقين وقسطل، من القيادة بسرعة، وضروة توخى الحذر أثناء القيادة خلال فترة هبوب العاصفة الترابية.

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زيادة نسب الرطوبة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن أغلب مصادر الكتل الهوائية عبارة عن كتل شمالية قادمة من على البحر المتوسط، مشبعة ببخار المياه، ما يعنى ارتفاع فى نسب الرطوبة، وتزداد فى وقت الظهيرة.

زيادة الرطوبة

وأطلقت الأرصاد الجوية، إنذارًا بحريًا عاجلًا بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث نشهد اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، وتسجل سرعة الرياح 70 كم/ الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج 3 ونصف متر، وطالبت المواطنين بتوخى الحيطة والحذر .

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طقس اليوم الجمعة

أعلنت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد أجواء حارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلة الحرارة رطبة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت خرائط الطقس عن نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة.

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تحذير من الشبورة الصباحية بالقاهرة

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 34 درجة مئوية خلال ساعات النهار، فيما تسجل المحافظات الساحلية 31 درجة، وتسجل محافظات جنوب الصعيد 44 درجة مئوية نهارا.

وحذرت الأرصاد الجوية من انخفاض الرؤية على الطرق لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين توخى الحذر عند القيادة والالتزام بالسرعة المحددة وتهدئة السرعة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، نظرًا لانخفاض الرؤية بسبب تكون الشبورة المائية.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- القاهرة والوجه البحري 33- 25

- السواحل الشمالية 31- 24

- جنوب سيناء 39- 30

- شمال الصعيد 35- 24

- جنوب الصعيد 44-28

توخوا الحيطة عاصفة تغطي السماء امتداد منخفض البحر الأحمر الطقس خرائط الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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