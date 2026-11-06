بسبب حرب غزة| إلغاء معرض التراث اليهودي يشعل جدلا في هولندا.. وعمدة المدينة يتدخل

تدخل عمدة مدينة أميرسفورت الهولندية، لوكاس بولسيوس، لإعادة إقامة معرض تاريخي يوثق مرور 300 عام على تأسيس الكنيس اليهودي بالمدينة، بعد قرار متحف أميرسفورت إلغاء الفعالية قبل موعد افتتاحها، بدعوى وجود مخاوف أمنية مرتبطة بالحرب في قطاع غزة والتوترات الإقليمية.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، نقلًا عن صحيفة «ألجيمينر» الهولندية، أن رئيس البلدية تعهد بالعمل على إقامة المعرض مجددًا، مؤكدًا أن قرار الإلغاء اتُخذ دون التشاور معه، وأنه لا توجد أدلة على وجود تهديد أمني محدد يستهدف المتحف أو العاملين فيه.

ويعود تاريخ كنيس أميرسفورت إلى عام 1727، ويُعد من أقدم المعابد اليهودية الأشكنازية في أوروبا الغربية التي لا تزال تُستخدم لأداء الشعائر الدينية.

وكان المعرض، الذي يحمل عنوان «300 عام على تأسيس كنيس أميرسفورت»، قد استغرق الإعداد له نحو خمس سنوات، وكان من المقرر افتتاحه قبل الذكرى السنوية الـ300 لتأسيس الكنيس في فبراير المقبل.

وأعلن المتحف إلغاء الفعالية يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بسلامة العاملين والمتطوعين في ظل التوترات المرتبطة بالحرب في غزة، رغم عدم وجود تهديد أمني محدد، بحسب التقرير.

رئيس البلدية: إلغاء المعرض تسبب في ألم للمجتمع اليهودي

وخلال اجتماع مع ممثلي الجالية اليهودية في مبنى البلدية، أعرب بولسيوس عن أسفه لقرار الإلغاء، مؤكدًا أن التاريخ اليهودي يمثل جزءًا لا يتجزأ من تراث المدينة، ويجب أن يحظى بالاهتمام والتقدير.

وقال إن إلغاء المعرض تسبب في ألم كبير داخل المجتمع اليهودي، وعزز لدى أفراده الشعور بعدم الترحيب بهم، مشيرًا إلى أن البلدية ستجري مشاورات مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حل يضمن إقامة المعرض الذي استغرق التحضير له سنوات.

من جانبه، انتقد ألكسندر فان ديخويزن، رئيس الجالية اليهودية في أميرسفورت، قرار الإلغاء، معتبرًا أنه يعكس صعوبة متزايدة في التمييز بين الهوية اليهودية وسياسات الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى تكرار إلغاء فعاليات ثقافية يهودية وإسرائيلية في هولندا.

إلغاء فعاليات يهودية في هولندا وسط الجدل بشأن الحرب في غزة

وأشار التقرير إلى وقائع سابقة شهدتها هولندا، من بينها إلغاء دار لرعاية المسنين حفلًا موسيقيًا للمغنية الهولندية اليهودية ليني كوهور في مايو الماضي، عقب احتجاجات مناهضة لإسرائيل خلال إحدى حفلاتها السابقة.

كما ألغت قاعة الحفلات الملكية في أمستردام العام الماضي حفلًا موسيقيًا بمناسبة عيد حانوكا، بسبب مشاركة فنان كان يخدم في قوات الاحتياط الإسرائيلية، قبل أن تتراجع عن قرارها عقب التهديد باتخاذ إجراءات قانونية.