قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ووجدك ضالا فهدى.. 22 تفسيرا لمعنى الآية والمراد بكلام الله
موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
أخبار التوك شو | مصطفى بكري: مش كل حاجة الرئيس يتدخل ويحلها.. الأرصاد تكشف مفاجآت وتوقعات الطقس في المحافظات
أسعار السجائر اليوم في مصر.. القائمة الرسمية الكاملة للمحلي والمستورد والتبغ المسخن بعد الارتفاع
التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقته الفصائل اليمنية باتجاه الرياض
موعد مباراة بيراميدز والداخلية اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب حرب غزة| إلغاء معرض التراث اليهودي يشعل جدلا في هولندا.. وعمدة المدينة يتدخل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

تدخل عمدة مدينة أميرسفورت الهولندية، لوكاس بولسيوس، لإعادة إقامة معرض تاريخي يوثق مرور 300 عام على تأسيس الكنيس اليهودي بالمدينة، بعد قرار متحف أميرسفورت إلغاء الفعالية قبل موعد افتتاحها، بدعوى وجود مخاوف أمنية مرتبطة بالحرب في قطاع غزة والتوترات الإقليمية.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، نقلًا عن صحيفة «ألجيمينر» الهولندية، أن رئيس البلدية تعهد بالعمل على إقامة المعرض مجددًا، مؤكدًا أن قرار الإلغاء اتُخذ دون التشاور معه، وأنه لا توجد أدلة على وجود تهديد أمني محدد يستهدف المتحف أو العاملين فيه.

ويعود تاريخ كنيس أميرسفورت إلى عام 1727، ويُعد من أقدم المعابد اليهودية الأشكنازية في أوروبا الغربية التي لا تزال تُستخدم لأداء الشعائر الدينية.

وكان المعرض، الذي يحمل عنوان «300 عام على تأسيس كنيس أميرسفورت»، قد استغرق الإعداد له نحو خمس سنوات، وكان من المقرر افتتاحه قبل الذكرى السنوية الـ300 لتأسيس الكنيس في فبراير المقبل.

وأعلن المتحف إلغاء الفعالية يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بسلامة العاملين والمتطوعين في ظل التوترات المرتبطة بالحرب في غزة، رغم عدم وجود تهديد أمني محدد، بحسب التقرير.

رئيس البلدية: إلغاء المعرض تسبب في ألم للمجتمع اليهودي

وخلال اجتماع مع ممثلي الجالية اليهودية في مبنى البلدية، أعرب بولسيوس عن أسفه لقرار الإلغاء، مؤكدًا أن التاريخ اليهودي يمثل جزءًا لا يتجزأ من تراث المدينة، ويجب أن يحظى بالاهتمام والتقدير.

وقال إن إلغاء المعرض تسبب في ألم كبير داخل المجتمع اليهودي، وعزز لدى أفراده الشعور بعدم الترحيب بهم، مشيرًا إلى أن البلدية ستجري مشاورات مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حل يضمن إقامة المعرض الذي استغرق التحضير له سنوات.

من جانبه، انتقد ألكسندر فان ديخويزن، رئيس الجالية اليهودية في أميرسفورت، قرار الإلغاء، معتبرًا أنه يعكس صعوبة متزايدة في التمييز بين الهوية اليهودية وسياسات الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى تكرار إلغاء فعاليات ثقافية يهودية وإسرائيلية في هولندا.

إلغاء فعاليات يهودية في هولندا وسط الجدل بشأن الحرب في غزة

وأشار التقرير إلى وقائع سابقة شهدتها هولندا، من بينها إلغاء دار لرعاية المسنين حفلًا موسيقيًا للمغنية الهولندية اليهودية ليني كوهور في مايو الماضي، عقب احتجاجات مناهضة لإسرائيل خلال إحدى حفلاتها السابقة.

كما ألغت قاعة الحفلات الملكية في أمستردام العام الماضي حفلًا موسيقيًا بمناسبة عيد حانوكا، بسبب مشاركة فنان كان يخدم في قوات الاحتياط الإسرائيلية، قبل أن تتراجع عن قرارها عقب التهديد باتخاذ إجراءات قانونية.

عمدة مدينة أميرسفورت الهولندية لوكاس بولسيوس معرض تاريخي الكنيس اليهودي متحف أميرسفورت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

الفول السوداني والذاكرة.. كيف يؤثر في صحة الدماغ؟

60 جراما من الفول السوداني يوميا.. ماذا تفعل بالدماغ؟

ترشيحاتنا

اسبوع الجونة

أسبوع الجونة للصورة يتيح باقات مجانية كاملة لطلاب التخصصات الفنية

عمرو دياب

عمرو دياب يصل دبي استعدادا لحفله في ليلة السبت

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور: تعاطفت مع نرجس وحاولت فهم ماضيها

بالصور

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الإنسان من اختياراته اليومية.. التعامل مع الأموال الأبرز

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد