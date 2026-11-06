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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أردوغان: اتفاق السلام في غزة لا يُنفذ.. وتصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية

اردوغان
اردوغان

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المجتمع الدولي بالتقاعس عن تنفيذ التزاماته تجاه القضية الفلسطينية، محذرًا من استمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل ما وصفه بتصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين وتزايد اعتداءاتهم على الفلسطينيين.

وقال أردوغان إن اتفاق السلام في غزة، الذي ساهمت تركيا في التوصل إليه وتوقيعه، لا يُنفذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن مبدأ الوفاء بالاتفاقات، الذي يمثل أحد الأسس الرئيسية للعلاقات الدولية، لم يجد طريقه إلى التطبيق.

وأضاف الرئيس التركي، خلال كلمته في حفل افتتاح منتدى TRT World لعام 2026 بمدينة إسطنبول، أن إرهاب المستوطنين الذي يستهدف تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم التاريخية يتزايد بصورة وصفها بأنها أكثر وقاحة، في ظل ما اعتبره صمتًا دوليًا تجاه هذه الاعتداءات. 

وكشف أردوغان أن شهر أكتوبر الماضي شهد تسجيل أكثر من 3 آلاف هجوم وانتهاك بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، معتبرًا أن هذه التطورات تعكس خطورة الأوضاع الميدانية وتفاقم معاناة السكان الفلسطينيين.

وانتقد الرئيس التركي أداء المؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلام والأمن والاستقرار، قائلًا إنها تكتفي بمشاهدة ما يحدث في غزة دون اتخاذ خطوات فاعلة لوقف الانتهاكات، مستشهدًا بأزمات إنسانية سابقة شهدها العالم.

وشدد على أن استمرار عدم تنفيذ اتفاق السلام لن يسهم في حل الأزمات، مؤكدًا ضرورة احترام الالتزامات الدولية وتحويل الاتفاقات السياسية إلى إجراءات عملية على الأرض.

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل التعبير عن مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، والدفاع عما وصفه بالحق والحقيقة، والعمل من أجل بناء عالم أكثر عدالة وحرية.

وتأتي تصريحات الرئيس التركي في وقت تتواصل فيه التحذيرات الدولية من تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار التحديات المرتبطة بتنفيذ اتفاق السلام وترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة. 

اردوغان تركيا انقرة فلسطين غزة

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