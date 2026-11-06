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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل بحار في هجوم على ناقلة نفط يونانية بالخليج.. وتفاصيل جديدة عن استهداف «فيلوس سافير»

ناقلة
ناقلة

أعلنت شركة «فيلوس تانكرز» اليونانية مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة النفط التابعة لها «فيلوس سافير» (Velos Sapphire)، إثر تعرضها لهجوم بمقذوفات مجهولة في مياه الخليج العربي، في تطور جديد يعكس تصاعد المخاطر الأمنية التي تواجه حركة الملاحة البحرية في المنطقة.

وأكدت الشركة، في بيان رسمي، أن أحد البحارة الذي فُقد عقب وقوع انفجار على متن الناقلة عُثر عليه لاحقًا متوفى متأثرًا بإصاباته، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات أخرى بين أفراد الطاقم.

ووفقًا للتفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام متخصصة في الشؤون البحرية، وقع الحادث في 5 نوفمبر الجاري، بعدما تعرضت الناقلة لضربة يُعتقد أنها ناجمة عن مقذوف مجهول أصاب الجزء الخلفي الأيسر من السفينة، ما أدى إلى حدوث انفجار واندلاع حريق على متنها.

ونجح أفراد الطاقم في السيطرة على الحريق، فيما كانت الناقلة، التي ترفع علم جزر مارشال وتبلغ حمولتها نحو 75 ألف طن، تبحر دون حمولة متجهة إلى ميناء سترة في البحرين.

وأوضحت الشركة أنها فعّلت إجراءات الطوارئ فور وقوع الحادث، وأبلغت السلطات المختصة والجهات المعنية، كما وجهت الناقلة إلى ميناء خليفة بن سلمان في البحرين لتقديم الدعم اللازم للطاقم وإجراء التحقيقات الأولية بشأن ملابسات الاستهداف.

ولم تعلن الشركة حتى الآن عن الحجم الكامل للأضرار التي لحقت بالسفينة، لكنها أكدت عدم وجود مؤشرات على حدوث تسرب أو تلوث بحري نتيجة الحادث.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير ملاحية بأن الهجوم وقع على بعد نحو 50 ميلًا بحريًا شمال مدينة الشمال القطرية، وهو ما يسلط الضوء على اتساع نطاق التهديدات البحرية في الخليج، وعدم اقتصارها على مضيق هرمز وحده.

وتأتي الواقعة وسط تصاعد الهجمات والحوادث التي تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط في المنطقة، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة البحارة وأمن إمدادات الطاقة العالمية، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية للخليج ومضيق هرمز باعتبارهما من أبرز ممرات تجارة النفط والغاز عالميًا.

العالم ناقلة نفط البحر الاحمر اليمن ايران

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