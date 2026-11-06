استشهاد فلسطينيين اثنين متأثرين بإصابتهما في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

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استشهد فلسطينيان، اليوم، متأثرين بإصابتيهما في غارتين سابقتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفتا مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد طالبة بكلية الطب بالجامعة الإسلامية من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، متأثرة بإصابتها في قصف إسرائيلي استهدف حرم الجامعة قبل نحو أسبوع.

كما استشهد مواطن آخر متأثرا بإصابته في استهداف إسرائيلي لمنطقة البلاخية في مخيم الشاطئ، قبل عدة أيام.

يشار إلى أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 74 ألفا و618 شهيدا، و175 ألفا و925 مصابا.