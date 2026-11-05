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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توني بلير يلتقي هرتسوغ في إسرائيل لبحث إعادة إعمار غزة.. واجتماع مرتقب مع آيزنكوت

توني بلير
توني بلير
فرناس حفظي

التقى توني بلير، العضو البارز في مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، خلال زيارة يجريها إلى إسرائيل، في إطار تحركات أمريكية لإحياء خطط إعادة إعمار قطاع غزة، التي تواجه تعثراً.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن بلير وصل إلى إسرائيل لعقد سلسلة من الاجتماعات المرتبطة بجهود الولايات المتحدة ومجلس السلام لدفع خطط إعادة إعمار غزة، ومناقشة سبل تحريك الملفات المتعثرة.

وأضافت الصحيفة أن بلير من المتوقع أن يلتقي غداً غادي آيزنكوت، رئيس حزب «ياشار!»، في إطار سلسلة لقاءاته مع المسؤولين والشخصيات السياسية الإسرائيلية.

وتأتي الزيارة في وقت تتواصل فيه التحركات الأمريكية بشأن مستقبل قطاع غزة، وسط تحديات تتعلق بترتيبات المرحلة المقبلة وإعادة الإعمار.

توني بلير مجلس السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قطاع غزة

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