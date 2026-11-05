تفاصيل حفل المغني الفرنسي جوليان داسان بالأوبرا المصرية.. صور

يقام غدًا الجمعة على مسرح دار الأوبرا المصرية، حفل الفنان الفرنسي جوليان داسان، بمشاركة فرقة «باريس تور إيفل»، في إطار اهتمام المجموعة بتعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، وتوظيف التقارب الثقافي في دعم التواصل وتهيئة فرص أوسع لجذب الاستثمارات الفرنسية لمصر.

يُقام الحفل ضمن الجولة العالمية لعرض "قصة جو داسان (Joe Dassin Story) الذي سبق تقديمه في كبرى عواصم العالم، ويحتفي خلاله جوليان بالتراث الغنائي لوالده. وتمثل مصر محطة مهمة في جولة العرض، الذي يستعيد أغاني جمعت بين الرومانسية والبهجة، واحتفظت بحضورها لدى أجيال من المستمعين عبر اللغات والحدود.

مؤتمر جوليان داسان

جاء الإعلان عن تفاصيل الحفل خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، بحضور السفير شريف البديوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إم آند بي»، والفنان جوليان داسان، والسفيرة داليا فايز، نائب مساعد وزير الخارجية للاتفاقيات بالقطاع الثقافي والتعاون الفني، وإريك لوبا، الملحق الثقافي الفرنسي في مصر.

وقال السفير شريف البديوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إم آند بي»: «سعداء برعاية هذا الحفل واستقبال جوليان داسان في مصر، في لقاء موسيقي وفني يعكس عمق الروابط الثقافية بين البلدين.

لقد عملت مجموعة إم أند بي لمدة عشر سنوات على تعزيز التواصل بين القطاع الخاص الفرنسي وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، كما نحرص على توظيف هذه الخبرة في خلق فرص نتمكن عبرها من جذب الاستثمارات الفرنسية لمصر، لإيماننا بأن التقارب الثقافي يساهم في بناء الثقة وتوثيق العلاقات، كما يفتح المجال لمزيد من الحوار والتعاون الاقتصادي".

من جانبه، قال جوليان داسان: «يشرفني تقديم هذا العرض أمام الجمهور المصري، بمشاركة فرقة باريس تور إيفل التي جاءت خصيصًا من باريس لهذا الحفل. إنّ مصر كانت ولا زالت حاضرة في أحلامنا، وهي محطة رئيسية في جولة “قصة جو داسان” العالمية. إنني أتطلع لتقديم أشهر أغاني والدي أمام الجمهور المصري، خاصة أنها لا تزال تجمع أجيالًا مختلفة وتتجاوز الحدود".

ويعتمد الحفل على روابط ثقافية ممتدة بين مصر وفرنسا، وإلى حضور الموسيقى الفرنسية القوي لدى الجمهور المصري. وفي هذا السياق، قالت السفيرة داليا فايز، نائب مساعد وزير الخارجية للاتفاقيات بالقطاع الثقافي والتعاون الفني، إن الحفل يعبر عن حب الجمهور المصري للثقافة والموسيقى الفرنسية، في ظل العلاقات القوية والمتنوعة التي تجمع البلدين في مجالات التعليم والآثار والفنون والثقافة. وأضافت أن أغاني جو داسان لها جمهور كبير في مصر، التي انطلق منها إلى فرنسا كلٌّ من داليدا وكلود فرانسوا.

بدوره، أعرب إريك لوبا، الملحق الثقافي الفرنسي في مصر، عن اعتزاز السفارة الفرنسية بدعم الحفل، قائلًا: «سعداء بدعم هذا الحدث الذي يحتفي بالتراث الغنائي لجو داسان، أحد أبرز رموز الموسيقى الفرنسية، كما يعكس ذلك الصداقة والروابط الثقافية التي تجمع فرنسا ومصر، خاصة وأن أعمال داسان مازالت تساهم في التعريف بالموسيقى الفرنسية وتعزيز التقارب بين الثقافتين".

يُعد جو داسان أحد أبرز رموز الأغنية الفرنسية، إذ حقق شهرة واسعة خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي بأعمال تنوعت بين الأغاني العاطفية والإيقاعات المفعمة بالحيوية. ومن أشهر أغانيه «Les Champs-Élysées» (الشانزليزيه)، و«L’Été indien» (الصيف الهندي)، و«Et si tu n’existais pas» (لو لم تكوني موجودة)، إلى جانب «Salut» ((مرحبًا).