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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جيهان خليل: حياة الفنانين عادية جداً.. ولا أعاني من تقمص الأدوار داخل منزلي

حلقة جيهان خليل
حلقة جيهان خليل
سعيد فراج

في حلقة استثنائية حملت الكثير من المكاشفات والبوح الإنساني والفني، حلت الفنانة جيهان خليل ضيفة على الإعلامية يمنى بدراوي في برنامج "ورقة بيضا" على شاشة قناة "النهار"، لتفتح قلبها وتتحدث عن تفاصيل رحلتها الفنية، وموقفها من العديد من القضايا المجتمعية والجدلية التي تشغل الرأي العام.

متعة التنقل بين الشخصيات والفصل عن الحياة الشخصية

استهلت جيهان الحديث عن مشاركتها في دراما رمضان الماضي عبر أعمال متنوعة تراوحت بين الكوميديا والأعمال ذات الطابع النفسي الممتزج بالتشويق والرعب البسيط، مؤكدة أن التنقل بين شخصيات متباينة في نفس التوقيت يمثل متعة كبرى لكل فنان حقيقي يبحث عن التغيير، موضحة أنها رغم اندماجها الكامل بمشاعر الشخصيات، إلا أنها تفصل تماماً فور عودتها إلى المنزل، فلا تدخل بملامح أو أعباء أدوارها إلى بيتها حفاظاً على الاستقرار النفسي.

ليلة في العناية المركزة وكابوس الغربة

وعلى الصعيد الإنساني، استرجعت جيهان واحدة من أقسى تجارب حياتها عندما سافرت عام 2020 إلى إسطنبول لتوقيع وتصوير إعلان تجاري، لتصاب بفيروس كورونا وتتدهور حالتها الصحية حتى تُنقل إلى العناية المركزة وتقضي 15 يوماً كاملة في معزل وسط رعاية طبية بلغة أجنبية صعبة. وأكدت أنها اتخذت قراراً صعباً بكتمان الأمر وعدم إبلاغ والدتها خوفاً على صحتها، لتتحمل المسؤولية بمفردها حتى منّ الله عليها بالشفاء. كما تطرقت ببالغ الحزن إلى فاجعة وفاة مساعدتها ومديرة أعمالها المقربة ليلة حنتها متأثرة بمرض مناعي مفاجئ، مشيرة إلى أن هذا الحدث الأليم غيّر نظرتها تماماً للحياة ودفعتها لإدراك تفاهة الصراعات المادية والمنافسة الفنية الزائفة مقارنة ببريق الحياة الحقيقي.

حقيقة ثروات الفنانين 

وفيما يخص الجدل المتكرر حول أجور النجوم ومستوى معيشتهم على منصات التواصل الاجتماعي، شددت جيهان على أن ما يُرى عبر "السوشيال ميديا" من سيارات فارهة وطيارات خاصة لا يعكس سوى نسبة ضئيلة جداً لا تتعدى 1% من العاملين بالمجال، مؤكدة أن أغلب الفنانين يعيشون حياة طبيعية كريمة تشبه تماماً حياة الأطباء والمهندسين وأصحاب المهن الحرة. ووجهت رسالة تحذير للجمهور من الوقوع في فخ المقارنات المدمرة التي تخرب البيوت وتخلق أزمات زوجية وهمية. كما أدلت برأيها في أزمة "تجهيز بيت الزوجية"، داعية المجتمع إلى التخلي عن المبالغات والديون الطائلة وقوائم المنهجيات المعقدة التي تعرض الشباب والأمهات الغريمات للسجن، والاكتفاء بما هو ضروري ومناسب لبناء بيوت هادئة ومستقرة.

قضايا مجتمعية ودفاع عن المهنة والنقابة

وعن أبرز القضايا التي تمنت طرحها عبر أعمالها الفنية، أشارت جيهان إلى معضلة فتيات الأقاليم والعائلات اللاتي يفقدن آباءهن ويجدن أنفسهن في مواجهة قاسية مع الأعمام الذين يسلبونهن حقوقهن ومصادر رزقهن في الميراث. وفي سياق آخر، ردت جيهان بصراحة مطلقة على الشائعات التي أُثيرت قديماً حول سحب تصريحها من نقابة المهن التمثيلية، نافية ذلك جملة وتفصيلاً ومؤكدة على عمق وقوة علاقتها المميزة بالنقابة ومجلسها وزملائها، ومختتمة اللقاء بالتأكيد على أنها شخصية صريحة لا تعرف المجاملة، وتفضل دائماً البقاء على طبيعتها بعيداً عن النفاق الاجتماعي. 

جيهان خليل الفنانة جيهان خليل يمنى بدراوي

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