عايدة رياض تعلن دعمها لأشرف زكي: إنسان محترم وخلوق ودايمًا واقف جنب الفنانين

أعلنت الفنانة عايدة رياض دعمها للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مشيدة بمواقفه الإنسانية وحرصه الدائم على مساندة الفنانين والوقوف بجانبهم في مختلف المواقف.

وقالت عايدة رياض، إنها تدعم أشرف زكي لما يتمتع به من احترام وأخلاق، مؤكدة أنه دائمًا ما يقف بجانب الممثلين والفنانين، ولا يتأخر عن مساندتهم، مشيرة إلى أن مواقفه الإنسانية تعكس حرصه على زملائه واهتمامه بأحوالهم.

ويأتي تصريح عايدة رياض في إطار موجة من رسائل الدعم والتقدير للدكتور أشرف زكي، تقديرًا لدوره النقابي ومواقفه الإنسانية مع أعضاء الوسط الفني.

أزمة أشرف زكي ودعم النجوم له

وشهد الوسط الفني خلال اليومين الماضيين حالة من الجدل، على خلفية البلاغ الذي تقدمت به الفنانة لقاء سويدان ضد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، متضمنًا اتهامات بوجود مخالفات مالية وإدارية داخل النقابة.

وتطرقت الشكوى إلى عدد من الملفات، من بينها التعاقدات المتعلقة ببعض المسارح، وأعمال التطوير والترميم، إلى جانب تصوير مسلسل «تياترو» داخل مسرح النهار التابع للنقابة.

وطالبت لقاء سويدان بمراجعة الوقائع والمستندات والتعاقدات التي أشارت إليها في بلاغها، وفحصها من الجهات المختصة. وتظل هذه الاتهامات في إطار الشكوى المقدمة، لحين انتهاء الفحص والتحقيق، ولا تمثل في حد ذاتها دليلًا على ثبوت أي مخالفات أو صدور حكم قضائي بشأنها.