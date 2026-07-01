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عايدة رياض: أحرص على متابعة مباريات كأس العالم وأستمتع بأجوائها | خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عايدة رياض: أحرص على متابعة مباريات كأس العالم وأستمتع بأجوائها | خاص

عايدة رياض
عايدة رياض
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة عايدة رياض عن حبها الكبير لكرة القدم، مؤكدة أنها من مشجعي نادي الزمالك، وتحرص على متابعة مباريات كأس العالم  باستمرار.

وقالت عايدة رياض، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إنها تعشق كرة القدم مشيرة إلى أن كرة القدم تمثل بالنسبة لها حالة من المتعة، وتحرص على متابعة البطولات الكبرى، وفي مقدمتها مباريات كأس العالم لعام 2026 ، معلقة: “أنا من زمان بشجع نادي الزمالك وبحب أتابع كل الماتشات بشكل عام”. 

وأضافت عايدة رياض:  أنها تستمتع بالأجواء التي تصاحب المباريات الكبرى، متمنية أن تسود الروح الرياضية بين الجماهير، بعيدًا عن التعصب، مؤكدة أن الرياضة تظل واحدة من أكثر الأشياء التي تجمع الناس. 

عايدة رياض تتحدث عن تحديات الصناعة الفنية 

وتحدثت الفنانة عايدة رياض عن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة الفنية خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن زيادة الإنتاج وقوة الورق من أهم العوامل المطلوبة لدعم الدراما والسينما وإتاحة فرص أكبر للفنانين.

وقالت عايدة رياض، في تصريح خاص لموقع«صدى البلد»، إن الحركة الإنتاجية فى السينما ما زالت بحاجة إلى دفعة أكبر تسمح بوجود الفنانين في أعمال متنوعة على مدار العام، مشيرة إلى أن الساحة الفنية تضم العديد من الطاقات والخبرات التي تستحق فرصًا أوسع للظهور.

وأضافت أن أزمة بعض الأعمال الحالية تكمن في النصوص، موضحة أن المجتمع مليء بالقصص الإنسانية القادرة على تقديم أعمال قوية ومؤثرة، لكنها تحتاج إلى معالجة درامية أكثر عمقًا واهتمامًا بالتفاصيل.

كما أعربت عن حزنها لابتعاد عدد من الفنانين أصحاب التاريخ الطويل عن الساحة الفنية بسبب قلة الفرص المناسبة، متمنية أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الإنتاج بما يتيح مشاركة جميع الفنانين وتقديم أعمال تليق بتاريخهم الفني.

مسلسل بابا وماما جيران 

وشاركت عايدة رياض فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “بابا وماما جيران” الذى حقق نجاحا كبيرا وهو مكون من 15 حلقة ويعرض وشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم عايدة رياض، محمد محمود، شيرين، محمود حافظ، ومحمد التاجي، من إنتاج صباح إخوان وتأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم. 

عايدة رياض كأس العالم اعمال عايدة رياض

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