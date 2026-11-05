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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شيرين رضا تتساءل عن اختفاء الإنسانية وسط تصاعد العنف ضد المرأة والأطفال

شيرين رضا
شيرين رضا
سارة عبد الله

أعربت الفنانة شيرين رضا عن استيائها من تصاعد مظاهر الكراهية والعنف في العالم، مشيرة إلى تزايد حوادث العنف ضد المرأة والأطفال، ومطالبة بعودة الرحمة والتفاهم بين البشر.

وكتبت شيرين رضا عبر حسابها على منصة «X»: «إيه كل الكره والعنف اللي بيحصل في الدنيا ده؟؟ الكل بيموت الكل، أو عاوز يموتهم أو موتهم خلاص، العنف ضد المرأة والأطفال وصل لمستويات جديدة علينا، مفيش رحمة مفيش صبر مفيش تفاهم، كل الناس عصبية وعنيفة، ونزعة الانتقام في أقوى أدوارها إيه اللي حصل للإنسان؟ فين الإنسانية؟».

يذكر ان بدأت شيرين رضا مسيرتها الفنية في التسعينيات وشاركت في أفلام بارزة مثل “نزوة” و“حسن اللول”، قبل أن تغيب لفترة وتعود بقوة في منتصف الألفينات. قدمت بعدها أعمالًا ناجحة في السينما والدراما مثل “الفيل الأزرق” و“فوتو كوبي” و“بدون ذكر أسماء”، وتميزت باختيار أدوار مختلفة، ما ساعدها على الحفاظ على مكانتها كواحدة من أبرز نجمات جيلها.

شيرين رضا الفنانة شيرين رضا اكس

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