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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

نزلت 10 جنيهات.. تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم بعد توافرها

صدى البلد

وسط استقرار ملحوظ في كافة الأسعار، تحتل أسعار اللحوم اهتمامات المواطن، حيث تعد اللحُوم الحمراء من أهم مصادر البروتين، ومن أبرز الأطباق الرئيسية التي تتصدر موائد الطعام المصرية في جميع المحافظات وفي مختلف المناسبات.

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استقرار أسعار اللحوم اليوم

سجلت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 استقرارا ملحوظا في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة، استمرارا لانخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية نتيجة توافرها في السوق المحلية.

أسعار اللحوم

وتراجعت أسعار اللحوم الكندوز بقيمة 10 جنيهات للكيلو لتسجل 270 جنيها، حتى 350 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار اللحوم الكندوز من 280- 350 جنيها للكيلو.

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أسعار اللحوم في مصر 

سجل سعر اللحم الضأن ما بين 250 و 400 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 280- 350 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 300 و 350 جنيها للكيلو.

محلات الجزارة

وبحسب بيانات شعبة القصابين فقد سجل سعر الأستيك والبفتيك 300 و 400 جنيه للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 250 و 350 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 290 و 320 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 230 جنيها، والكبدة المستوردة بين 160 جنيها إلى 190 جنيها.

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توافر اللحوم في الأسواق

أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية، استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق مع توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها لتترأوح أسعار البلدى ما بين 230 و290 جنيها حسب القطعية، وفى بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفأوتة.

توافر اللحوم

وكثفت الحكومة نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيد من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.

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أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

على جانب آخر، تطرح وزارة الزراعة في منافذها على مستوى الجمهورية لحومًا بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين.

منافذ وزارة الزراعة 

ويبدأ كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي من 90 إلى 100 جنيه، بينما يصل سعر اللحوم البلدي الكندوز إلى ما بين 200 و270 جنيها.

وسجل سعر اللحم الضأن بين 240 و280 جنيها على حسب نوع اللحم، وسجل اللحم الجملي 180 جنيهًا، أما اللحم المفروم فيتراوح سعرها ما بين 150 لـ 170 جنيهًا، وسعر الكبدة المستوردة المجمدة 140 جنيها للكيلو.

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أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اللحوم السوداني والبرازيلي في منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30%.

اللحوم في منافذ التموين 

ووصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة إلى 195 جنيها للكيلو، فيما وصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى 165 جنيها للكيلو الواحد.

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طرح اللحوم السودانية

وأكدت وزارة التموين أن الكميات التي تم طرحها بالمنافذ أمس بلغت 5 أطنان تم توزيعها علي 72 محل جزارة بفروع شركة النيل من أصل 141 منفذا تابعا للشركة.

لحوم سوداني 

وأشارت إلى أنه تم استقبال رسائل واردة من السودان وجيبوتي تفيد بوصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية خلال الأيام القليلة المقبلة.

نزلت 10 جنيهات اسعار اللحوم اللحوم الكندوز اللحم البرازيلي شعبة القصابين

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